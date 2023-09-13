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Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, йде у відставку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, йде у відставку
Котенко зазначив, що наразі перебуває у відрядженні на звільнених територіях Донецької області, а заяву про відставку подаватиме після повернення
фото: Суспільне

Діяльність пошукових груп перейде до компетенції Генштабу ЗСУ

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко подає заяву про відставку. Про це команда Уповноваженого повідомила у Телеграм.

Кабінет міністрів України змінив повноваження Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Як повідомив сам Котенко, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні напередодні, 12 вересня. Тепер перемовини з РФ про повернення тіл загиблих українців вестиме Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Діяльність пошукових груп перейде до компетенції Генштабу ЗСУ, а роботу з Єдиним реєстром зниклих безвісти відтепер вестиме Міністерство внутрішніх справ.

Котенко зазначив, що наразі перебуває у відрядженні на звільнених територіях Донецької області, а заяву про відставку подаватиме після повернення.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України збирається ліквідувати Офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який займався, зокрема, обміном тіл полеглих військових. 

Нагадаємо, станом на 1 травня внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні вважаються безвісти зниклими 23 760 громадян. 

 

Теги: війна уряд

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