Повітряна тривога у Києві тривала 25 хвилин

Можна виходити з укриттів

У Києві о 04:39 оголосили повітряну тривогу. У столиці працювала ППО по ворожих безпілотниках. о 05:05 повідомлено про відбій.

КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, у ніч на 1 квітня російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по Кривому Рогу у Дніпропетровській області.

Росіяни атакували інфраструктуру Кривого Рогу. Внаслідок ударів постраждав 22-річний хлопець.