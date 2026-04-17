Повітряна тривога у Києві тривала півгодини

Можна виходити з укриттів

У Києві о 22:06 оголосили повітряну тривогу. О 22:27 повідомили про відбій. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, російська окупаційна армія вчергове завдала ударів по Чернігову. Ціллю ворога стали об’єкти інфраструктури.

Як зазначається, за попередньою інформацією, постраждалих від атак РФ немає.