Головна Київ Новини
search button user button menu button

Учениця столичного ліцею здобула два «золота» на Чемпіонаті України з кікбоксингу

glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Мавіє Ільясова демонструє трофеї найвищої проби на національній першості
фото: Ліцей 168/Facebook

На початку березня Мавіє Ільясова стала переможницею Відкритого чемпіонату м. Києва з кікбоксингу

Учениця столичного ліцею №168 Мавіє Ільясова продемонструвала блискучий результат на Чемпіонаті України з кікбоксингу серед юніорів. За підсумками змагань дівчинка здобула дві перемоги у різних категоріях, ставши дворазовою чемпіонкою. Про це повідомляє адміністрація навчального закладу, інформує «Главком».

Чемпіонат України є змаганням найвищого національного рівня, де за першість борються кращі представники спортивних шкіл та клубів з усіх регіонів країни. 

Церемонія нагородження переможців на Чемпіонаті України з кікбоксингу серед юніорів
фото: ліцей 168/Facebook

«Виступати на такому рівні – це вже велике досягнення, а здобути два «золота» – справжній тріумф! Мавіє, ми тобою пишаємося! Цей досвід – важливий крок уперед. Так тримати!», – привітали чемпіонку в рідному ліцеї.

Дипломи чемпіонки України з кікбоксингу Мавіє Ільясової
фото: ліцей 168/Facebook

Нагадаємо, що на початку березня Мавіє Ільясова стала переможницею Відкритого чемпіонату м. Києва з кікбоксингу

Варто зазначити, що Ліцей №168 розташований в Оболонському районі столиці.

Раніше Національний олімпійський комітет (НОК) України показав зворушливі дитячі фото видатних українських спортсменів. Кожне олімпійське золото, світовий рекорд чи нагорода міжнародних змагань мають свій початок. Він – у перших невпевнених кроках на доріжці, першому влучному пострілі на вогневому рубежі, збитих колінках на стадіоні чи хвилюванні перед найпершим стартом у житті. НОК підібрав архівні фото наших спортсменів, коли вони були ще зовсім малими. Тоді вони не знали, що за кілька років їхні імена вигукуватимуть переповнені стадіони, а ціла країна затамовуватиме подих біля екранів, переглядаючи їхній виступ.

Теги: діти медалі чемпіонат України школа Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua