Учениця столичного ліцею здобула два «золота» на Чемпіонаті України з кікбоксингу

На початку березня Мавіє Ільясова стала переможницею Відкритого чемпіонату м. Києва з кікбоксингу

Учениця столичного ліцею №168 Мавіє Ільясова продемонструвала блискучий результат на Чемпіонаті України з кікбоксингу серед юніорів. За підсумками змагань дівчинка здобула дві перемоги у різних категоріях, ставши дворазовою чемпіонкою. Про це повідомляє адміністрація навчального закладу, інформує «Главком».

Чемпіонат України є змаганням найвищого національного рівня, де за першість борються кращі представники спортивних шкіл та клубів з усіх регіонів країни.

Церемонія нагородження переможців на Чемпіонаті України з кікбоксингу серед юніорів фото: ліцей 168/Facebook

«Виступати на такому рівні – це вже велике досягнення, а здобути два «золота» – справжній тріумф! Мавіє, ми тобою пишаємося! Цей досвід – важливий крок уперед. Так тримати!», – привітали чемпіонку в рідному ліцеї.

Дипломи чемпіонки України з кікбоксингу Мавіє Ільясової фото: ліцей 168/Facebook

Варто зазначити, що Ліцей №168 розташований в Оболонському районі столиці.

