Терорист підтвердив, що російська зброя у порівнянні з переданим Україні західним озброєнням менш точна

Терорист Ігор Гіркин (Стрєлков) вкотре підтвердив, що прмія російських загарбників не в змозі наносити високоточні ракетні удари по Україні, а російська зброя у порівнянні з переданим Україні західним озброєнням менш точна, тому ЗСУ здатні бити по мостах, а окупанти –ні. Про це він заявив дід час чергового стріму в соцмережах.

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З доволі сумним обличчям Гіркін розповів, що російські війська не можуть пошкодити логістику, через яку Україна отримує західну зброю.

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«На українські ракети, на «Хаймерси» ті ж працює все супутникове угруповання США і НАТО. Саме тому вони по Антонівському мосту під Херсоном по 20 ракет всаджували практично з точністю до метра. А у нас такого немає. Ми не можемо потрапити нашими» надточними «ракетами в точку, як потрапляють «Хаймерси»! Навіть з відносно невеликої відстані», – жалібним тоном сказав він.

Раніше колишній ватажок бойовиків «ДНР» Ігор Гіркин заперечив успіхи окупантів на Донбасі. За його даними, наступ РФ у Мар'їнці припинено.