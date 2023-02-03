Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Гіркін «пройшовся» по армії РФ та сумно визнав перевагу ЗСУ (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Гіркін «пройшовся» по армії РФ та сумно визнав перевагу ЗСУ (відео)
фото скріншот відео

Терорист підтвердив, що російська зброя у порівнянні з переданим Україні західним озброєнням менш точна

Терорист Ігор Гіркин (Стрєлков) вкотре підтвердив, що прмія російських загарбників не в змозі наносити високоточні ракетні удари по Україні, а російська зброя у порівнянні з переданим Україні західним озброєнням менш точна, тому ЗСУ здатні бити по мостах, а окупанти –ні. Про це він заявив дід час чергового стріму в соцмережах.

З доволі сумним обличчям Гіркін розповів, що російські війська не можуть пошкодити логістику, через яку Україна отримує західну зброю.

«На українські ракети, на «Хаймерси» ті ж працює все супутникове угруповання США і НАТО. Саме тому вони по Антонівському мосту під Херсоном по 20 ракет всаджували практично з точністю до метра. А у нас такого немає. Ми не можемо потрапити нашими» надточними «ракетами в точку, як потрапляють «Хаймерси»! Навіть з відносно невеликої відстані», – жалібним тоном сказав він.

Раніше колишній ватажок бойовиків «ДНР» Ігор Гіркин заперечив успіхи окупантів на Донбасі. За його даними, наступ РФ у Мар'їнці припинено.

Читайте також: Терорист Гіркін розкритикував Путіна та згадав Жовтневий переворот
Теги: окупанти зброя Україна відео наступ Ігор Гіркін ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Терорист Гіркін нагадав, як для Росії закінчилася Перша світова війна
Гіркін назвав головний страх Путіна
Сьогодні, 08:00
Стрєлков вважає, що саме під командуванням Лапіна війська РФ зазнали важкої поразки під Балаклією та Ізюмом
Терорист Гіркін скаженіє через підвищення генерала, який «здав Харківщину»
10 сiчня, 10:31
У рупора Кремля останнім часом сумний вигляд
Терорист Гіркін назвав наступну державу-жертву Росії (відео)
30 грудня, 2022, 18:28

Суспільство

Гіркін «пройшовся» по армії РФ та сумно визнав перевагу ЗСУ (відео)
Гіркін «пройшовся» по армії РФ та сумно визнав перевагу ЗСУ (відео)
Запорізькі нацгвардійці отримали від «Сталевого фронту» три тисячі бронежилетів
Запорізькі нацгвардійці отримали від «Сталевого фронту» три тисячі бронежилетів
Як український бізнес здійснює гуманітарну підтримку деокупованих територій
Як український бізнес здійснює гуманітарну підтримку деокупованих територій
День народження Епіфанія: головні факти із життя та цитати митрополита
День народження Епіфанія: головні факти із життя та цитати митрополита
Мокрий сніг, дощі, тумани: прогноз погоди на 3 лютого
Мокрий сніг, дощі, тумани: прогноз погоди на 3 лютого
Мінреінтеграції згадало про українців, які через війну опинилися за кордоном
Мінреінтеграції згадало про українців, які через війну опинилися за кордоном

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Що чекає чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном: роз'яснення юристів
19K
Європарламент ухвалив резолюцію щодо вступу України до ЄС
16K
Боїться танків Leopard із хрестами: Путін зробив нову заяву
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
13K
Розкрито нову стратегію Байдена щодо України – Bloomberg
8110
Кулеба розповів про дві прикрі несподіванки Лаврова під час африканського турне

Новини

Скандал із громадянством Лієва. Журналістам довелося вибачатися за брехливі дані
Сьогодні, 13:25
Розбірки у «Слузі народу». Депутатів скликають на секретне засідання фракції
Сьогодні, 13:06
Проти ексдиректорки Довженко-Центру відкрито кримінальну справу
Сьогодні, 12:34
Справа Насірова: правоохоронці завершили слідство
Сьогодні, 10:51
У Києві сьогодні стартує саміт Україна-ЄС
Сьогодні, 08:18
Захід оцінив масштаби втрат Росії у війні проти України за 11 місяців
Сьогодні, 07:15

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту