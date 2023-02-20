Комітет Ради визнав незадовільною роботу Бюро економічної безпеки. Що буде далі
Кабмін має підготувати пропозиції щодо перезавантаження керівництва БЕБ до 1 квітня
Комітет Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики визнав роботу Бюро економічної безпеки (БЕБ) незадовільною. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
За таке рішення проголосували 17 депутатів.
Своїм рішенням Комітет рекомендувати Кабміну:
- витребувати звіт директора БЕБ за 2021 рік;
- вжити відповідні кадрові заходи з метою перезавантаження роботи БЕБ.
Крім того, уряд має підготувати пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства України щодо:
- перезавантаження керівництва БЕБ шляхом проведення нового конкурсу на зайняття посад вищого керівництва ББЕБ за участі в конкурсній комісії міжнародних експертів (за прикладом кращих практик САП, НАБУ, НАЗК);
- повної переатестації всіх співробітників, за виключенням адміністративного персоналу, у центральному апараті і територіальних управліннях БЕБ;
- чіткого порядку проведення конкурсних відборів, атестації, проведення незалежної оцінки (аудиту) та діяльності Ради громадського контролю при БЕБ.
Термін виконання – до 1 квітня.
Нагадаємо, тимчасова слідча комісія на базі податкового комітету ВРУ з’явилася ще у грудні минулого року. За цей час депутати розслідували факти порушення кадрового законодавства збоку чиновників БЕБ, вивчили низьку статистику їх роботи, а також констатували факти фальсифікації кримінальних проваджень БЕБівцями проти бізнесу.
За наслідками розслідування кадрових призначень в БЕБ, ТСК ВР констатувала ряд порушень. Серед іншого про: призначення осіб на посади без спеціальної перевірки; переведення осіб на керівні посади БЕБ без конкурсного відбору; пропонування посад за грошову винагороду (від 5 до 200 тисяч $); проведення одночасно за день 89 співбесід тощо.
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