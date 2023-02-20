Комітет Ради визнав незадовільною роботу Бюро економічної безпеки. Що буде далі

Кабмін має підготувати пропозиції щодо перезавантаження керівництва БЕБ до 1 квітня

Комітет Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики визнав роботу Бюро економічної безпеки (БЕБ) незадовільною. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

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За таке рішення проголосували 17 депутатів.

Своїм рішенням Комітет рекомендувати Кабміну:

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витребувати звіт директора БЕБ за 2021 рік;

вжити відповідні кадрові заходи з метою перезавантаження роботи БЕБ.

Крім того, уряд має підготувати пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства України щодо:

перезавантаження керівництва БЕБ шляхом проведення нового конкурсу на зайняття посад вищого керівництва ББЕБ за участі в конкурсній комісії міжнародних експертів (за прикладом кращих практик САП, НАБУ, НАЗК);

повної переатестації всіх співробітників, за виключенням адміністративного персоналу, у центральному апараті і територіальних управліннях БЕБ;

чіткого порядку проведення конкурсних відборів, атестації, проведення незалежної оцінки (аудиту) та діяльності Ради громадського контролю при БЕБ.

Термін виконання – до 1 квітня.

Нагадаємо, тимчасова слідча комісія на базі податкового комітету ВРУ з’явилася ще у грудні минулого року. За цей час депутати розслідували факти порушення кадрового законодавства збоку чиновників БЕБ, вивчили низьку статистику їх роботи, а також констатували факти фальсифікації кримінальних проваджень БЕБівцями проти бізнесу.

За наслідками розслідування кадрових призначень в БЕБ, ТСК ВР констатувала ряд порушень. Серед іншого про: призначення осіб на посади без спеціальної перевірки; переведення осіб на керівні посади БЕБ без конкурсного відбору; пропонування посад за грошову винагороду (від 5 до 200 тисяч $); проведення одночасно за день 89 співбесід тощо.