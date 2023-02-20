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Комітет Ради визнав незадовільною роботу Бюро економічної безпеки. Що буде далі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Комітет Ради визнав незадовільною роботу Бюро економічної безпеки. Що буде далі
фото ілюстративне

Кабмін має підготувати пропозиції щодо перезавантаження керівництва БЕБ до 1 квітня

Комітет Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики визнав роботу Бюро економічної безпеки (БЕБ) незадовільною. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За таке рішення проголосували 17 депутатів.

Своїм рішенням Комітет рекомендувати Кабміну:

  • витребувати звіт директора БЕБ за 2021 рік;
  • вжити відповідні кадрові заходи з метою перезавантаження роботи БЕБ.

Крім того, уряд має підготувати пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства України щодо:

  • перезавантаження керівництва БЕБ шляхом проведення нового конкурсу на зайняття посад вищого керівництва ББЕБ за участі в конкурсній комісії міжнародних експертів (за прикладом кращих практик САП, НАБУ, НАЗК);
  • повної переатестації всіх співробітників, за виключенням адміністративного персоналу, у центральному апараті і територіальних управліннях БЕБ;
  • чіткого порядку проведення конкурсних відборів, атестації, проведення незалежної оцінки (аудиту) та діяльності Ради громадського контролю при БЕБ.

Термін виконання – до 1 квітня.

Нагадаємо, тимчасова слідча комісія на базі податкового комітету ВРУ з’явилася ще у грудні минулого року. За цей час депутати розслідували факти порушення кадрового законодавства збоку чиновників БЕБ, вивчили низьку статистику їх роботи, а також констатували факти фальсифікації кримінальних проваджень БЕБівцями проти бізнесу.

За наслідками розслідування кадрових призначень в БЕБ, ТСК ВР констатувала ряд порушень. Серед іншого про: призначення осіб на посади без спеціальної перевірки; переведення осіб на керівні посади БЕБ без конкурсного відбору; пропонування посад за грошову винагороду (від 5 до 200 тисяч $); проведення одночасно за день 89 співбесід тощо.

Теги: Верховна Рада Бюро економічної безпеки України Кабмін

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