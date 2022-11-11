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Рада може ліквідувати Бюро економічної безпеки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Рада може ліквідувати Бюро економічної безпеки
Ексголова Державної фіскальної служби Вадим Мельник виграв конкурс на посаду очільника БЕБ
фото з відкритих джерел

Депутат: «Ми в Верховній Раді створюємо Тимчасову слідчу комісію з економічної безпеки»

У Верховній Раді депутати створюють Тимчасову слідчу комісію з економічної безпеки, яку ініціював представник партії «Голос» Ярослав Железняк. Вона розгляне декілька варіантів щодо Бюро економічної безпеки (БЕБ): від зміни керівника до ліквідації. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

Бюро економічної безпеки, яке очолив ексголова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, пропрацювало недовго, але, його робота вже отримала розгромну оцінку від двох профільних комітетів Ради.

«Нинішній менеджмент виявився просто неспроможним до виконання функцій, які були на нього накладені. Тому парламентський комітет з правоохоронної діяльності вирішив, що у них вийде краще наглядати за БЕБ і у нашого комітету (Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, – ред.) частину функцій забрав. Ми не сперечаємось, а залишаємо за собою нагляд за аналітичною функцією. Але я досі вважаю, що при владі треба ставити не тільки слухняних, але й ще хоч трохи фахових», – зауважила Ольга Василевська-Смаглюк.  

Раніше нардеп від «Голосу» пояснив, чому ДБР та БЕБ стали «ручними» органами влади. «Слуги народу» пробили фінт вухами, вони взяли старого голову податкової міліції, призначили головою цього нового органу і весь штат податкової міліції в 80 з чимось відсотків перевели до цього органу. Ці всі обшуки йдуть за участю Бюро економічної безпеки. Але це податкова міліція. Один орган – це ДБР у Єрмака, а інший орган тиску – це Бюро економічної безпеки. І они зараз виключно роблять те, що направляють ці два відомства для того, щоб тиснути на бізнес», – розповів Ярослав Железняк.

Читайте також: Ольга Василевська-Смаглюк: «Слуга народу» може не дожити до наступних виборів

Теги: бізнес партії робота

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