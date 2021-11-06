Кабмін передумав призначати Олейнікова головою Державної податкової служби

Ще 27 вересня Олейнікова було визначено переможцем конкурсу з результатом 11,23 бали

Уряд скасував результати конкурсу про перемогу Олейнікова на посаду керівника Податкової

Кабінет міністрів скасував рішення про перемогу Євгена Олейнікова у конкурсі на посаду голови Державної податкової служби України. Про це повідомив у Telegram народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

«Кабмін скасував рішення щодо перемоги Євгена Олейнікова у конкурсі на посаду голови Державної податкової служби України», – написав він.

«Ще 27 вересня Олейнікова було визначено переможцем конкурсу з результатом 11,23 бали. А 3 листопада це рішення було скасовано», – уточнив депутат.

Нагадаємо, фіскальні органи можуть здійснювати тиск на бізнес з метою його залучення в незаконні схеми «скручування» податку на додану вартість і при цьому отримувати відсоток від обсягів таких операцій за «невтручання».

Читайте також:



