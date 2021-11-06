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    Кабмін передумав призначати Олейнікова головою Державної податкової служби

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    Ще 27 вересня Олейнікова було визначено переможцем конкурсу з результатом 11,23 бали - Кабмін передумав призначати Олейнікова головою Державної податкової служби
    Ще 27 вересня Олейнікова було визначено переможцем конкурсу з результатом 11,23 бали
    фото з відкритих джерел

    Уряд скасував результати конкурсу про перемогу Олейнікова на посаду керівника Податкової

    Кабінет міністрів скасував рішення про перемогу Євгена Олейнікова у конкурсі на посаду голови Державної податкової служби України. Про це повідомив у Telegram народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

    «Кабмін скасував рішення щодо перемоги Євгена Олейнікова у конкурсі на посаду голови Державної податкової служби України», – написав він.

    «Ще 27 вересня Олейнікова було визначено переможцем конкурсу з результатом 11,23 бали. А 3 листопада це рішення було скасовано», – уточнив депутат.

    Нагадаємо, фіскальні органи можуть здійснювати тиск на бізнес з метою його залучення в незаконні схеми «скручування» податку на додану вартість і при цьому отримувати відсоток від обсягів таких операцій за «невтручання».

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    Теги: Кабмін Олексій Гончаренко Державна податкова служба
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    Кабмін передумав призначати Олейнікова головою Державної податкової служби