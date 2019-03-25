В «Опорі» дослідили ситуацію із реєстрацією сотень виборців в одній квартирі



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«Опора» виявила помешкання, де зареєстровані близько 800 осіб

В інтернеті ще задовго до початку виборчої кампанії можна було знайти десятки оголошень з пропозицією прописатись у Києві

За оцінкою координатора спостереження Громадянської мережі «Опора» за виборами у Києві, оприлюднені в ЗМІ дані про випадки реєстрації сотень громадян в одному житловому приміщенні не містять прямих свідчень про підготовку до фальсифікації голосування.

Про це йдеться у повідомленні на сайті організації.

Представники Громадянської мережі «Опора» перевірили повідомлення прес-служби партії ВО «Батьківщина» про те, що в списках виборців є інформація про квартири у Києві, в кожній з яких прописані кількасот осіб. Зокрема, в одній з квартир зареєстровано 380 осіб, а це близько 25% виборців на виборчій дільниці №801095.

Згідно з уточненою інформацією, яку вдалося отримати представниками Громадянської мережі «Опора», мова йде про чотири квартири в Подільському районі столиці – на вулицях Бондарська, Копилівська, Сальського та проспекті Правди. В кожному помешканні зареєстровані близько 800 осіб.

В коментарі «Опора» секретар ОВК№220 Денис Турик (представляє кандидата в президенти Петра Порошенка), в підпорядкуванні якої знаходяться дільниці Подільського району, зазначив, що комісія пильно стежить за ситуацією.

«Можливо, ми маємо тут справу з помилками в попередніх списках Державного реєстру виборців. В будь-якому разі ОВК контролюватиме хід виборчого процесу на цих дільницях. Якщо йдеться про технологію фальсифікації голосування, ми викорінюватимемо такі явища», – говорить Денис Турик.

Водночас в Подільському управлінні поліції ГУ Нацполіції в м. Києві повідомили, що також відстежують ситуацію і діють превентивно. Так ще в лютому правоохоронці звернулись з офіційним запитом до Подільської районної в м. Києві державної адміністрації стосовно масової реєстрації фізичних осіб в квартирах деяких будинків Подільського району.

У відповіді на запит поліції керівник апарату Подільської РДА Олександр Окатий наголосив, що згідно із законом реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла. При цьому обмежень кількості зареєстрованих в одному житловому приміщені осіб законодавство не передбачає.

«Цілком очевидно, чому оприлюднена інформація викликала занепокоєння суб’єктів виборчого процесу, громадськості та медіа. Водночас інформація, якою володіє «Опора», не містить прямих свідчень того, що масова реєстрація громадян в столичних квартирах є частиною плану фальсифікації голосування», – наголошує координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Києві Максим Зінчук.

Він додав, що в інтернеті ще задовго до початку виборчої кампанії можна було знайти десятки оголошень з пропозицією прописатись у Києві. Така послуга є популярною серед громадян, яким з різних причин потрібна столична прописка.

Водночас Зінчук нагадав, що згідно з ч. 2 ст. 11 Закону України «Про інформацію», серед іншого, адреса, дата і місце народження належать до категорії конфіденційної інформації про фізичну особу. Збирання, зберігання, використання та поширення цієї інформації є незаконним.

Нагадаємо, з п’ятниці, 22 березня, виборці почали отримувати запрошення для участі у президентських виборах.