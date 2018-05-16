В опозиції побачили, що рух «Чесно» хоче отримати монополію на чесність



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рух «Чесно» діє в Україні з 2011 року

У партії «Рух нових сил» вважають, що громадський рух «Чесно» хоче отримати «монополію на чесність». Таку думку висловив один із представників «Руху нових сил», колишній заступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе в інтерв’ю «Главкому».

Як відомо, на 17 травня опозиційні сили запланували мітинги щодо зміни виборчого закону. На питання «чи покликали організатори партію «Рух нових сил» до гурту?» Сакварелідзе вирішив відповісти «з гумором».

«Попри назву руху «Чесно» – організатора акції – ніхто в країні не може претендувати на монополію чесності. Є певні громадські організації, які виступають проти рішучих агресивно-компетентних дій. Їх лякають харизматичні лідери, оскільки хтось інший або новий, але радикально налаштований лідер може розбити міф про еволюційний розвиток та нескінченне горизонтальне управління, яке не приносить результатів», - сказав Сакварелідзе.

Він пригадує, що частина громадських організацій одразу після 17 жовтня минулого року не підтримала протест, який набрав обертів після того, як він і його однопартійці лишились там одні.

«Мене б засмутив той факт і я навіть сприйняв би його як образу, якби хтось вважав, що можна ігнорувати десятки тисяч учасників мирного протесту, які півроку (на відміну від інших - прихильників еволюційного розвитку) провели на морозі в палатках, в судах, на допитах. Тих людей, які активно займалися організацією цього процесу, не запросили взяти участь у політичній акції – хоча символічній, але вже заявленій. Я дотримуюся думки, що однією прес-конференцією та акцією вони не змусять Петра Олексійовича змінити законодавство. Змусити його це зробити могли б тільки люди», - резюмував Сакварелідзе.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Давид Сакварелідзе: Луценко сподівається стати прем’єром або наступником Порошенка