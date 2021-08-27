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    Лукашенко зробив заяву про Україну – «житницю Радянського Союзу»

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    Невизнаний президент Білорусі вважає, що &laquo;Україна &ndash; житниця Радянського Союзу, вона і буде житницею&raquo; - Лукашенко зробив заяву про Україну – «житницю Радянського Союзу»
    Невизнаний президент Білорусі вважає, що «Україна – житниця Радянського Союзу, вона і буде житницею»
    Фото: president.gov.by

    Олександр Лукашенко вкотре заявив, що українці – «це наші люди», як би «себе там не позиціонував ваш президент»

    Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не хоче рвати економічні відносини з Україною. Про це повідомляється на сайті президента Білорусі.

    Лукашенко вкотре заявив, що українці – «це наші люди», як би «себе там не позиціонував ваш президент».

    «За словами Олександра Лукашенка, сьогодні, незважаючи на позицію українського керівництва, білоруська сторона веде діалог про те, щоб не порвати економічні відносини, і думає про розвиток співробітництва», – йдеться в повідомленні.

    Лукашенко вважає, що «Україна – житниця Радянського Союзу, вона і буде житницею».

    До слова, у Мінську з’явилися написи «Слава Україні» та «Путін – х#йло» (фото).

    Раніше Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності та побажав «розсудливості».

    Також повідомлялося, що Лукашенко схвалив оренду Росією військових баз у Білорусі.

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    Теги: Білорусь економіка Олександр Лукашенко українці Україна президент
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    Лукашенко зробив заяву про Україну – «житницю Радянського Союзу»