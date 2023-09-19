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В Україні може з’явитися Єдиний соціальний реєстр – законопроєкт

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні може з’явитися Єдиний соціальний реєстр – законопроєкт
фото ілюстративне

Кожна особа, яка потребує або вже отримує підтримку від держави, матиме свою особову електронну справу

В Україні хочуть запровадити Єдиний соціальний реєстр, щоб пришвидшити та оптимізувати процес призначення соціальної допомоги населенню. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Відповідний законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді. Його мета – об’єднати всіх отримувачів соціальної підтримки в одну базу даних і таким чином пришвидшити та оптимізувати процес призначення різних видів соціальної підтримки населенню.

Зазначається, що соціальний реєстр – це централізована система для збору, обробки, зберігання та обліку електронних даних отримувачів соціальної підтримки. Він об’єднуватиме уніфіковані дані отримувачів усіх видів соціальної підтримки – послуг, допомог, субсидій тощо.

Таким чином, кожна особа, яка потребує або вже отримує підтримку від держави, матиме свою особову електронну справу під різні соціальні випадки.

Заступник міністра соцполітики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко зазначив, що ухвалення законопроєкту важливе для ефективного продовження цифрової реформи соціальної сфери.

Раніше повідомлялося, що в Україні може з'явитися реєстр військовозобов’язаних.

Теги: Верховна Рада реєстр

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