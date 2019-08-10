В Україні зафіксували навалу летючих мурах



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Летючі мурахи

Даний феномен викликаний високою температурою і вологістю – вчені

У Запорізькій області очевидці зняли ураган з літаючих мурах, від чого навіть вирішили зупинитися.

Про це повідомляють Діалоги.

Люди, які подорожують біля міста с, проїжджали на машині по дорозі і раптом побачили вихор кружляючих мурах з крилами. Така картина налякала і збентежила українців настільки, що вони вирішили поділитися даними роликом в мережі.

Експерти, у свою чергу поспішили пояснити, що даний феномен викликаний високою температурою і вологістю, що спостерігається щороку в кінці липня-початку серпня, поки триває шлюбний період даного виду чорних садових мурах.

Крім того, ентомологи запевнили, що для людей ці комахи не несуть ніякої небезпеки

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