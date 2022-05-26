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    «Припиніть страждання в Україні»: Штайнмаєр звернувся до Путіна

    Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр&nbsp;звинуватив Путіна у брехні - «Припиніть страждання в Україні»: Штайнмаєр звернувся до Путіна
    Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр звинуватив Путіна у брехні
    фото з відкритих джерел

    Президент Німеччини закликав Путіна вивести війська з України

    Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав Володимира Путіна негайно вивести війська РФ з України та піти на прямі переговори з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє DW.

    «Виявіть повагу до суверенітету України, припиніть бойові дії», – сказав Штайнмаєр під час виступу з нагоди Дня німецьких католиків у Штутгарті.

    «Пан Путін, припиніть страждання та руйнування в Україні! Виведіть свої війська! І не відмовляйтеся від прямих та серйозних переговорів з президентом Зеленським!» – звернувся він до президента РФ.

    Штайнмаєр також звернув увагу на те, що «агресивна війна Путіна зачіпає не лише людей в Україні». Через те, що Росія блокує в українських портах експорт мільйонів тонн зерна, світові ціни на нього різко зросли. «Багато регіонів світу найближчими місяцями загрожують голод і смерть, особливо у Східній та Південній Африці», – попередив він.

    Президент ФРН також підкреслив, що «наслідки війни Путіна вдарять по державах, які ще не оговталися від пандемії коронавірусу, і по регіонах, де ґрунт через кліматичну кризу висихає і стає безплідним».

    Нагадаємо, нещодавно Штайнмаєр заявив, що хотів би відвідати Україну, однак у короткостроковій перспективі такий візит поки що не планується.

    Раніше Штайнмаєр прокоментував заяви Путіна. Він визнав, що помилявся та не вірив у можливість того, що Путін «у своєму імперському божевіллі» готовий привести власну країну до політичного, економічного та морального розорення.

    Теги: росія окупанти Німеччина війна путін Штайнмайєр Україна окупація #stoprussia
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    «Припиніть страждання в Україні»: Штайнмаєр звернувся до Путіна