В Житомирі офіс кандидата в депутати закидали димовими шашками



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Це була приймальня колишнього губернатора Житомирської області, якого недавно звільнив Зеленський

У Житомирі 19 липня невідомі особи в балаклавах зайшли до офісу кандидата в народні депутати від одномандатного виборчого округу №62 Ігора Гундича, вкинули туди димові шашки і втікли.

Як повідомляє «Опора», про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав Ігор Гундич, якого 24 червня звільнили з посади голови Житомирської облдержадміністрації.

Офіс кандидата знаходиться на центральній вулиці міста – Київській. Представниця пресслужби кандидата розповіла, що ніхто з працівників офісу та відвідувачів не постраждав.

«Четверо хлопців зайшли до офісу, всі були в балаклавах і капюшонах. Кинули декілька димових шашок і втекли. Наші працівники встигли сфотографувати їх зі спини, як вони втікали. На щастя ніхто не постраждав. Налякали людей і відвідувачів. Працівники офісу одразу викинули ці предмети на вулицю. Вкотре також розмалювали банер», – розповіла представниця пресслужби кандидата.

Попередня кваліфікація події – ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Також по місту спостерігачі «Опори» зафіксували пошкодженні агітаційні білборди кандидата в народні депутати Ігоря Гундича. На плакаті невідомі фарбою написали «Вор».