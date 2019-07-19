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    Політика

    В Житомирі офіс кандидата в депутати закидали димовими шашками

    • Розсилка
    В Житомирі офіс кандидата в депутати закидали димовими шашками

    Це була приймальня колишнього губернатора Житомирської області, якого недавно звільнив Зеленський

    У Житомирі 19 липня невідомі особи в балаклавах зайшли до офісу кандидата в народні депутати від одномандатного виборчого округу №62 Ігора Гундича,  вкинули туди димові шашки і втікли.

    Як повідомляє «Опора», про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав Ігор Гундич, якого 24 червня звільнили з посади голови Житомирської облдержадміністрації.

    Офіс кандидата знаходиться на центральній вулиці міста – Київській. Представниця пресслужби кандидата розповіла, що ніхто з працівників офісу та відвідувачів не постраждав.

    «Четверо хлопців зайшли до офісу, всі були в балаклавах і капюшонах. Кинули декілька димових шашок і втекли. Наші працівники встигли сфотографувати їх зі спини, як вони втікали. На щастя ніхто не постраждав. Налякали людей і відвідувачів.  Працівники офісу одразу викинули ці предмети на вулицю. Вкотре також розмалювали банер», – розповіла представниця пресслужби кандидата.

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    Попередня кваліфікація події – ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Також по місту спостерігачі «Опори» зафіксували пошкодженні агітаційні білборди кандидата в народні депутати Ігоря Гундича. На плакаті невідомі фарбою написали «Вор».

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