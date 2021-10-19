«Вагнергейт»: хто зірвав спецоперацію? Генерал подав до суду скаргу на СБУ

«Є всі підстави вважати, що Зеленський скоїв злочин, передбачений статтею 328 Кримінального кодексу», – Кононенко

Генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко подав до Шевченківського суду скаргу на бездіяльність Служби безпеки України, яка не зареєструвала провадження проти президента Зеленського через розголошення державної таємниці у справі «вагнергейту».

«11 жовтня цього року мною до СБУ було подано повідомлення про вчинення кримінального правопорушення президентом України Володимиром Зеленським – розголошення Володимиром Зеленським відомостей з «обмеженим доступом» президенту республіки Білорусь Олександру Лукашенку. Це в свою чергу призвело до зриву спецоперації з затримання бойовиків приватної військової компанії Вагнер», – нагадав Кононенко.

Він заявив, що згідно з чинним законодавством протягом доби має бути відкрите кримінальне провадження.

«Сьогодні 19 жовтня, і жодної інформації, крім тієї, що Офіс президента дав вказівку розпочати моє кримінальне переслідування, у мене станом на сьогоднішній день немає», – наголошує депутат Київради.

Як відомо, 11 жовтня Кононенко подав до Служби безпеки України повідомлення про злочин, скоєний президентом Володимиром Зеленським. Ідеться про те, що Зеленський повідомив білоруському диктатору Лукашенку секретну інформацію про найманців з ПВК «Вагнера».

«Володимир Зеленський як мінімум тричі сказав, що особисто він передав президенту Білорусі Олександру Лукашенку інформацію про перебування в його країні членів ПВК «Вагнер». Тобто він розголосив інформацію з обмеженим доступом», – пояснює Віктор Кононенко.

«По своїй посаді Володимир Зеленський є секретоносієм. Він дійсно має доступ до таємної інформації. Він дійсно може заслуховувати і віддавати вказівки керівникам спеціальних служб. Але в будь-якому разі він не має розголошувати цю інформацію стороннім особам», – пояснює генерал СБУ.

Кононенко наголосив, що згідно статті 328 Кримінального кодексу України сам факт розголошення таємної інформації секретоносієм, тих даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, є закінченим складом злочину.

«У нас є всі підстави вважати, що Володимир Зеленський скоїв злочин, передбачений статтею 328 Кримінального кодексу України», – резюмує Кононенко.

«Вся ця ситуація свідчить про одне – влада в Україні будує тоталітарну державу, таку державу, коли для своїх все – від можливості заробити на «великому крадівництві» до здачі національних інтересів, без жодного покарання. А для опозиції – кримінальні переслідування», – констатує генерал СБУ.

29 липня 2020 року білоруські силовики заявили про затримання 33 бойовиків підконтрольної Кремлю неофіційної приватної військової компанії Вагнера. Через кілька днів, 2 серпня, прокуратура Білорусі обрала їм запобіжний захід у вигляді арешту.

У Мінську заявили, що метою бійців ПВК була дестабілізація ситуації у країні перед президентськими виборами. Частина затриманих воювала на Донбасі на боці «ДНР» і «ЛНР». Всупереч клопотанням України про їхню екстрадицію, Білорусь віддала найманців РФ.

Президент України Володимир Зеленський назвав таке рішення несправедливим і таким, що не відповідає дружнім міждержавним відносинам.

При цьому, за даними ЗМІ, насправді прибуття «вагнерівців» у Білорусь було частиною операції українських спецслужб, які намагалися виманити їх з РФ. Раніше ці бойовики брали участь в бойових діях на Донбасі й причетні, зокрема, до знищення літака Іл-76 в червні 2014 року, внаслідок чого загинули 49 українських військовослужбовців.

Крім того, було оприлюднено аудіозапис, на якому, імовірно, зафіксовано переговори найманців з оперативником СБУ під прикриттям, який їх вербував.

Українська влада заперечує існування спецоперації проти «вагнерівців», але у червні в інтерв'ю на телеканалі «1+1» Зеленський заявив, що історія із затриманням «вагнерівців» в Мінську влітку 2020 року не була операцією України, а ідея походила від інших країн. Він також сказав, що просив білоруського диктатора Олександра Лукашенка видати затриманих «вагнерівців». Тоді в Офісі президента заявили, що слова Зеленського про спецоперацію перебрехали.

Нещодавно Лукашенко заявив, що Зеленський не дзвонив йому щодо «вагнерівців».

Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка назвав ім’я того, хто зробив фатальний дзвінок.

Як відомо, Bellingcat обіцяє у жовтні опублікувати розслідування про «вагнерівців».