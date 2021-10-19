СБУ викрила мільйонні розкрадання на утепленні дитсадочку на Харківщині

Учасники оборудки вносили до звітної документації недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт

СБУ ліквідувала схему розкрадання бюджетних грошей, виділених на реконструкцію соціальних об’єктів у Харківській області. Зокрема правоохоронці встановили, що зловмисники привласнили майже 2 млн грн, які були призначені для капітального ремонту і утеплення дитячого садочку у м. Дергачі. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє Управління СБУ у Харківській області.

За даними слідства, злочинну схему організував керівник однієї з комерційних структур регіону. У 2019 році він уклав договір з представниками Дергачівської міської ради на проведення капітального ремонту місцевого дитсадочку.

Згідно з підписаними документами, підрядники мали підвищити енергоефективність будівлі, у тому числі через утеплення її фасаду та заміну старих вікон.

Проте, учасники оборудки не виконали відповідних робіт, а перераховані бюджетні гроші вивели у тінь. При цьому вони вносили до звітної документації недостовірні відомості щодо обсягів та вартості ремонтних робіт.

Наразі керівнику компанії повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки.

Нагадаємо, раніше СБУ виявила у Донецькій області та Херсоні схрони з патронами та вибухівкою.

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