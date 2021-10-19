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    СБУ викрила мільйонні розкрадання на утепленні дитсадочку на Харківщині

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    Учасники злочинної схеми не виконали відповідних робіт, а перераховані бюджетні гроші вивели у тінь - СБУ викрила мільйонні розкрадання на утепленні дитсадочку на Харківщині
    Учасники злочинної схеми не виконали відповідних робіт, а перераховані бюджетні гроші вивели у тінь
    фото: ssu.kharkiv/Facebook

    Учасники оборудки вносили до звітної документації недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт

    СБУ ліквідувала схему розкрадання бюджетних грошей, виділених на реконструкцію соціальних об’єктів у Харківській області. Зокрема правоохоронці встановили, що зловмисники привласнили майже 2 млн грн, які були призначені для капітального ремонту і утеплення дитячого садочку у м. Дергачі. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє Управління СБУ у Харківській області.

    За даними слідства, злочинну схему організував керівник однієї з комерційних структур регіону. У 2019 році він уклав договір з представниками Дергачівської міської ради на проведення капітального ремонту місцевого дитсадочку.

    Згідно з підписаними документами, підрядники мали підвищити енергоефективність будівлі, у тому числі через утеплення її фасаду та заміну старих вікон.

    Проте, учасники оборудки не виконали відповідних робіт, а перераховані бюджетні гроші вивели у тінь. При цьому вони вносили до звітної документації недостовірні відомості щодо обсягів та вартості ремонтних робіт.

    Наразі керівнику компанії повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

    Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки.

    Нагадаємо, раніше СБУ виявила у Донецькій області та Херсоні схрони з патронами та вибухівкою.

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    Теги: СБУ шахрайство гроші корупція
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    СБУ викрила мільйонні розкрадання на утепленні дитсадочку на Харківщині