Bellingcat обіцяє у жовтні опублікувати розслідування про «вагнерівців»

Текстове розслідування команди Bellingcat щодо справи «вагнерівців» має бути оприлюднено не пізніше ніж наприкінці жовтня

Текстове розслідування команди Bellingcat щодо справи «вагнерівців» має бути оприлюднено не пізніше ніж наприкінці жовтня. Про це сказав засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс, пише «Укрінформ».

«Що стосується розслідування щодо справи «вагнерівців», воно завершене і в цей час перебуває на стадії написання. Через його складність та кількість доказів, які у нас є, процес написання займає багато часу, але ми дуже намагаємося підготувати текстову частину розслідування не пізніше кінця жовтня», – сказав Гіґґінс.

Журналіст пояснив, що частково затримка була пов’язана з величезним обсягом серйозних розслідувань, над якими працює команда, які іноді вимагають пріоритетності перед іншими розслідуваннями.

«Але ми докладаємо всіх зусиль, щоб матеріал було опубліковано в найближчі тижні. Відеочастина розслідування вийде наступного року, але, з огляду на затримки, я не хотів би називати конкретну дату», – розповів він.

До слова, колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба дав свідчення тимчасовій слідчій комісії (ТСК) у справі найманців ПВК «Вагнера».

Нагадаємо, 14 вересня комісія по «вагнерівцях» не зібралася через відсутність кворуму.

Як відомо, парламентська тимчасова слідча комісія (ТСК) щодо вагнергейту не буде викликати президента Володимира Зеленського на засідання, бо він особа недоторкана.

Нагадаємо, американська телекомпанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведення цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.

Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

Видання Bellingcat опитало «вагнерівців» для фільму про спецоперацію, яку готувала Україна проти найманців із РФ, які воювали на Донбасі.

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