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    Нардепи розблокували підписання закону про олігархів

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    Руслан Стефанчук вважає, що ухвалений закон не містить суперечностей - Нардепи розблокували підписання закону про олігархів
    Руслан Стефанчук вважає, що ухвалений закон не містить суперечностей
    фото: pravda.com.ua

    Тепер законопроєкт може бути підписаний Стефанчуком і поданий на підпис Зеленському

    Верховна Рада провалила голосування за 12 проєктів постанов, які блокували підписання законопроєкту про олігархів. Тепер його передадуть на підпис главі парламенту Руслану Стефанчуку, а потім – президенту Володимиру Зеленському.

    Постанови відхилили на засіданні Ради у вівторок, 19 жовтня.

    Попередній глава парламенту, а зараз позафракційний народний депутат Дмитро Разумков раніше заявив, якщо Стефанчук підпише закон, то це стане підставою для оскарження в Конституційному суді. Разумков вважає, що це повинен робити він, адже він очолював Верховну Раду в день ухвалення закону. Однак Стефанчук із цим не погоджується і заявляє, що ні Конституція, ні закони України таких обмежень не передбачають.

    Зазначимо, що Зеленський вважає, що Рада вирішить колізію щодо підписання закону про олігархів.

    Зеленський наголосив, що цього законопроєкту ще недостатньо, потрібно буде ще проводити подальшу законотворчу роботу в напрямку деолігархізації, однак наголосив, що саме вказаний закон є рамковим і основним.

    Нагадаємо, за ініціативою голови Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) Джанні Букіккіо відбулася його телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським.

    23 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

    Згодом Разумков пояснив, чому він не підписує закон про олігархів.

    А нещодавно Разумков розповів, як стане кісткою поперек горла Зеленського.

    Нардепка від «Слуги народу» Людмила Буймістер заявляла, що помилки та колізії, які були допущені під час голосування за законопроєкт про олігархів, вимагають повторного голосування.

    Тепер «Слуги» виганяють з фракції депутатку, яка виступила проти закону про олігархів.

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    Теги: Верховна Рада депутат Конституція Венеціанська комісія олігархи закон Володимир Зеленський Дмитро Разумков Руслан Стефанчук парламент
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    Нардепи розблокували підписання закону про олігархів