Вбивство в'язнів на окупованому Донбасі винесуть на засідання ТКГ

Найближче засідання ТКГ має відбутися 25 серпня.

Українська делегація винесе на найближче засідання Тристоронньої контактної групи питання вбивства трьох українських в'язнів в колонії на окупованій території Донецької області. Про це повідомила представниця української делегації в ТКГ Тетяна Іванова в ефірі каналу «Дом».

«Це велика трагедія, це громадяни України. І навіть якщо людина скоїла злочин, це не означає, що вона позбавлена або вражена у всіх інших цивільних правах. Крім того, що вона позбавлена волі. І за цих людей слід боротися теж», – сказала вона.

Іванова зазначила, що українська делегація буде пропонувати включити в'язнів, які перебувають у колоніях на території ОРДЛО, до списку на обмін полоненими.

«Я думаю, що це питання зараз буде актуальне, особливо після такого випадку», – додала представниця делегації.

Про вбивство українських в'язнів в ОРДЛО повідомила сьогодні омбудсмен Людмила Денісова. Вона закликала розблокувати процес повернення в'язнів на підконтрольну Україні територію.

«Отримала шокуючу звістку про вбивство наших співгромадян у Кіровській виправній колонії №33, розташованій на тимчасово окупованій території Донецької області», - написала вона.

За її словами, всі вбиті були «засудженими« до початку військової агресії на Сході.

«Один з убитих звертався до мене із заявою перевести його для відбування покарання на підконтрольну уряду України територію», - додала Денісова.

Омбудсмен звернулася до представника України в робочій групі з гуманітарних питань у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Галини Третьякової та координатора в цій підгрупі від ОБСЄ Шарлотти Реландер з вимогою терміново вжити заходів реагування на факт вбивства українських громадян та розблокування процесу переміщення 450 засуджених.

«Підкреслюю, що цей процес (обміну полоненими - ред.) повинен бути невідкладно відновлений, адже під загрозою життя сотень наших співгромадян», - резюмувала Денісова.

Вона нагадала, що процес обміну полоненими не провадиться з 2019 року. Зупинка цього процесу призвела до порушення права на життя і безпеку українців, які перебувають в місцях позбавлення волі на непідконтрольних територіях.

«Зараз на переклад з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей чекають 450 громадян України, серед них 70 - довічних», - уточнила омбудсмен.

Денісова закликала керівництво Червоного Хреста в Україні «терміново направити представників делегації МКЧХ в Донецьку в Кіровській виправній колонії №33, для перевірки обставин загибелі українських громадян і стану дотримання прав інших утримуваних осіб».

Тим часом, Міністерство закордонних справ України запустило проєкт на підтримку бранців Кремля – #Незламні.