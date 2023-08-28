Велике інтерв'ю президента за хвилину: головні тези
Зеленський розповів про вибори під час війни, перспективи війни, деокупацію Криму та багато іншого
Президент Володимир Зеленський дав годинне інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук. У ньому глава держави розповів, зокрема, про плани в боротьбі з корупцією, зброю українського виробництва, перспективу виборів у наступному році, можливість України вести довготривалу війну та інше. «Главком» зібрав у добірку найважливіші тези президента.
- Україна виробляла і виробляє різні ракети, зокрема «Нептуни», «Стугни» та «Корсари». Нині ми випускаємо в десятки разів більше «Стугн» і «Корсарів», ніж до війни, і це просто колосальні цифри.
- У військовий час необхідно прирівняти корупцію до державної зради. Президент направить відповідний законопроєкт до парламенту у найближчий тиждень.
- Зеленський хоче провести вибори під час війни, але для цього США та ЄС мають профінансувати виборчий процес (за підрахнуками президента, це 5 млрд), а також направити своїх спостерігачів в окопи на передовій.
- «Ми готові воювати довго, не втрачаючи людей, мінімізуючи жертви. Як, наприклад, Ізраїль».
- Деокупацію Криму можна політично «дотиснути», адже так ми матимемо менше жертв.
- Якщо війна перейде на територію Росії, то це великий ризик, що Україна залишиться без підтримки союзників.
- Запрошення в НАТО – це ще не все, але дуже близько. Для нас – це кінцеве рішення світу, де ми в геополітиці.
- Українська перемога дасть можливість повернути демократію і цілісність Білорусі, Грузії та Молдові.
- Зеленський назвав свою мрію: «Я би хотів перемоги з унеможливленням повернення війни. Треба, щоб народ залишився в єдності».
- Договір зі США про гарантії безпеки для України має бути схожий на ізраїльську модель. Це передбачає надання зброї, технологій, фінансів, тренування військових тощо.
Нагадаємо, що 16 лютого Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю BBC присвячене роковинам російського вторгнення.
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