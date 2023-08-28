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Чи може Україна воювати в довгу? Позиція президента

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чи може Україна воювати в довгу? Позиція президента
Володимир Зеленський
фото: скриншот відео

Зеленський пояснив ризики війни на території РФ

Україна може послідувати прикладу Ізраїлю й зосередитись на довготривалій війні з Росією, мінімізуючи втрати серед наших людей. Про це заявив президент Володимир Зеленськийв інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

«Ізраїль воює. Дивлячись яка це війна. Ми готові воювати в довгу, не втрачаючи людей. Так може бути. Мінімізувати жертви, за прикладом Ізраїлю», – пояснив глава держави.

Відповідаючи на питання, чи перейдуть бойові дії на територію Росії, український лідер наголосив, що це великий ризик і в разі, якщо це станеться, Україна точно залишиться без допомоги партнерів.

Також Зеленський запевнив, що союзники України розуміють труднощі контрнаступу. За його словами, відповідальність за те, що відбувається, завжди двостороння.

«Коли в тебе складнощі на полі бою, я хочу вам сказати, що адекватні партнери тому і не ставлять мені такі запитання. Тому що вони так само адекватні, як я. І точно знають: як перемога, так і уповільнення процесів у контрнаступі, або в оборонних діях, слабкості ті чи інші, вони також двосторонні. Там щось не дійшло, тут щось не розрахували», – зауважив президент.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що Україна за результатами війни з Росією має здобути перемогу, яка б унеможливила повторення військового конфлікту в майбутньому. 

До слова, президент розповів про виробництво Україною власної зброї. За його словами, Україна виробляла і виробляє різні ракети.

Крім того, Зеленський запропонував прирівняти корупцію до державної зради і пояснив, за яких умов вибори у 2024 році стануть реальністю.

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Теги: росія війна Володимир Зеленський Україна

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