Єрмак удруге за тиждень поговорив з радником Байдена

Раніше Єрмак говорив з Салліваном 26 листопада

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником глави Білого дому Джейком Салліваном. Про це Єрмак повідомив у Твіттері.

«Відбулася ще одна важлива телефонна розмова з Джейком Салліваном. По-справжньому дружня і продуктивна бесіда з широкого кола тем поточної внутрішньої та зовнішньої політики», – написав керівник ОП.

Він додав, що дуже цінує таке постійне й ефективне спілкування і загалом якісно новий рівень співпраці між Україною та США.

Had another important phone call with @JakeSullivan46. A truly friendly and productive talk on a wide range of topics on the current domestic and foreign policy agenda. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) December 2, 2021

Єрмак говорив з Салліваном 26 листопада. Тоді співрозмовники обговорили «загальне занепокоєння військовою активністю Росії, що триває, біля кордону України» і різкою риторикою Кремля з приводу нашої держави.

Нагадаємо, після пресмарафону українського президента у розслідувачів Bellingcat виникли нові питання до Зеленського. Христо Грозев сподівається, що фільм про «Вагнергейт» вийде через шість місяців.

Раніше засновник Bellingcat зізнався, що йому соромно за пресконференцію Зеленського.

А ось Єрмак заявив, що Зеленський на пресконференції був таким же, як у житті.

До слова, сам Єрмак під час пресмарафону заховався від журналіста у дитячій кімнаті.

Під час пресмарафону президент Зеленський розповів, чому так тримається за Єрмака. Також Зеленський розкрив правду про свою поїздку в Гуту.

26 листопада Володимир Зеленський провів пресмарафон, який тривав понад п’ять годин. Він визнав, що спецоперація із захоплення бойовиків ПВК Вагнера планувалася і назвав її «ганебною» для української розвідки.

На думку Зеленського, примусова посадка в Україні літака з найманцями могла зіпсувати відносини з турецьким президентом Реджепом Ердоганом, оскільки на борту рейсу Turkish Airlines Мінськ–Стамбул були громадяни Туреччини, а тодішнє керівництво Головного управління розвідки Міноборони не повідомляло Анкару про план.

Зеленський також звинуватив ексглаву ГУР Міноборони Василя Бурбу у тому, що він «злив інформацію» у пресу. Крім того, він заявив, що колишній керівник ГУР пропонував йому передати формулу «вакцини від коронавірусу» США та Китаю, і назвав його «авантюристом та аферистом».

Сам Бурба розповів, що Офіс президента тиснув, шантажував та намагався підкупити його.

До слова, нещодавно український генерал розповів, як Єрмака називають у Москві.

Крім того, журналіст Бутусов назвав державних діячів, які загрожують його життю. «Вважаю, що моєму життю загрожують наразі президент Володимир Зеленський, голова його офісу Андрій Єрмак, начальник комітету по розвідці Руслан Демченко, заступник голови Офісу президента Олег Татаров, керівник СБУ Іван Баканов, і виконуючий обов'язки голови ДБР Олексій Сухачов», – заявив він.

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