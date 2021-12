Єрмак удруге за тиждень поговорив з радником Байдена

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником глави Білого дому Джейком Салліваном. Про це Єрмак повідомив у Твіттері.

«Відбулася ще одна важлива телефонна розмова з Джейком Салліваном. По-справжньому дружня і продуктивна бесіда з широкого кола тем поточної внутрішньої та зовнішньої політики», – написав керівник ОП.

Він додав, що дуже цінує таке постійне й ефективне спілкування і загалом якісно новий рівень співпраці між Україною та США.

Had another important phone call with @JakeSullivan46. A truly friendly and productive talk on a wide range of topics on the current domestic and foreign policy agenda.