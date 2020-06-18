Заява Венедіктової про перенесення суду над Порошенком через похорон його батька - цинічна спекуляція, - адвокат



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Ірина Венедіктова подала заяву до Печерського суду про перенесення засідання через неможливість явки Петра Порошенка

Новіков зазначив, що за словами Венедіктової, адвокати Порошенка нібито відразу були поінформовані про клопотання

Адвокат Ілля Новіков із посиланням на одне з видань, повідомив, що генпрокурорка Ірина Венедіктова подала заяву до Печерського суду про перенесення засідання «через неможливість явки Порошенка, тому що на 18 червня призначено похорон його батька».

Про це він написав у Facebook.

Новіков зазначив, що за словами Венедіктової, адвокати Порошенка нібито відразу були поінформовані про клопотання.

«Це все цинічна брехня і спекуляція на смерті. Порошенко з'явиться сьогодні в суд о 15:00 і буде заперечувати проти перенесення засідання. Похорон призначено на п'ятницю, 19 червня. З адвокатами за два дні ніхто не зв'язувався. Прощання з Олексієм Івановичем Порошенком відбудеться о 12 в клубі Кабміну. Лицемірна турбота генпрокурора про почуття сім'ї нікому не потрібна», - йдеться у його пості.

Нагадаємо, 15 червня Порошенка допитували в рамках апеляції адвокатів президента-утікача Віктора Януковича у справі про його держзраду.

Петро Порошенко під час виступу в апеляційному суді у справі про державну зраду Януковича обурився намаганням стороні захисту на догоду Росії перекласти відповідальність за незаконну анексію Криму та війну на Донбасі на Україну і виправдати російську агресію проти нашої держави.

Напередодні адвокат Ілля Новіков заявив, що влада хоче арештувати Порошенка. При чому суддєю на засіданні буде скандальний Сергій Вовк.

Раніше відомі науковці, громадські діячі та політичні в’язні радянського режиму звернулися до Зеленського з вимогою припинити переслудування Порошенка.

10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

Колишній спеціальний представник Державного Департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер порадив Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями

Своєю чергою Карл Більдт, впливовий європейський політик, колишній прем’єр-міністр Швеції вважає, що Зеленський йде шляхом Януковича, а переслідування проти Порошенка будуть в центрі уваги європейських партнерів.

До слова, п’ятий президент радить Зеленському дізнатися, чим закінчується політичне переслідування опозиції та зателефонувати Януковичу.

Між іншим, останні соцопитування показують, що рейтинг Зеленського впав на 3,3%, а Порошенка виріс на 4,1%. Свіже опитування КМІС також наголошує: Зеленський втрачає підтримку, а довіра до Порошенка росте

Також адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.