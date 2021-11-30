Верещук припустила, що Ахметов зупинятиме роботу своїх ТЕС, щоб «насолити» Зеленському (відео)

Ірина Верещук вважає, що, «цілячи в Зеленського, Ахметов може поцілити у державу»

Політикиня вважає, що Ахметов наважився на відкрите протистояння із владою

Віце-прем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук вважає, що медійною атакою на чинну владу Рінат Ахметов завдає шкоди державі. Таку думку політикиня висловила в ефірі ток-шоу «Свобода слова».

За словами Верещук, Рінат Ахметов почав пряме протистояння із владою та може зайти досить далеко у намаганні «насолити» президенту.

Політична діячка передбачила навіть певні «апокаліптичні» сценарії із зупинкою електростанцій що належать Ахметову, та знеструмленням цілих міст.

«Місто Щастя, гарна назва, гарне місто, Луганська область. ТЕС належить Рінату Ахметову. Так знаєте, що люди там кажуть? Вони кажуть, що в бажанні насолити Зеленському Ахметов зупинить ТЕС і вони залишаться без тепла, вони залишаться без роботи», – наголосила Ірина Верещук.

Політикиня додала, що у протистоянні з державою Ахметов зазнає поразки, однак ціна цього протистояння для України може бути надто високою.

«Саме пан Ахметов, як найбагатша людина в країні, яка має фінансові статки і вплив, має розуміти, що це ще і відповідальність», – зазначила віцепрем'єрка.

Нагадаємо, раніше Ірина Верещук назвала головних ворогів президента Зеленського.

Читайте також: