Верховна Рада збереться на позачергове засідання 23 лютого

Нардеп зазначив, що засідання розпочнеться о 12.00

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться у вівторок, 23 лютого, повідомив народний депутат із фракції «Слуга народу» Олександр Качура.

«У вівторок о 12:00 буде позачергове засідання Верховної Ради. Порядок денний пізніше», – написав Качура у своєму Telegram-каналі у п'ятницю.

Раніше заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук не виключила, що Верховна Рада у п'ятницю за процедурою ad hoc розгляне повернутий президентом Володимиром Зеленським зі своїми пропозиціями закон, який відновлює проведення конкурсів на посади держслужби, проте допустила, що для цього спеціально буде скликано позачергове пленарне засідання. При цьому вона не уточнила, коли таке позачергове засідання може відбутися.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повернув до парламенту закон «Про внесення змін до деяких законів щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби».

У грудні 2020 року також стало відомо, що в Україні не створять резерв державних службовців. Верховна Рада провалила доопрацьований законопроєкт №3491. Закон зокрема передбачав, що осіб, які набрали високі бали під час конкурсу на державну службу, але не перемогли, вноситимуть в електронну базу. Так, у всіх кандидатів буде власний електронний кабінет. Через нього фахівців автоматично запрошуватимуть до участі в конкурсах на інші посади, що відповідають їх досвіду й рівню освіти.

Крім того, у грудні 2020 року Верховна Рада зняла вікові обмеження для державних службовців. Відповідно до закону №4096, держслужбовця за рішенням суб'єкта призначення можуть залишити на службі після досягнення 65-річного віку за його згодою.