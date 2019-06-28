Верховний суд закрив справу про припинення громадянства Саакашвілі



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Михайло Саакашвілі

Ухвала може бути оскаржена до Великої Палати Верховного Суду

Верховний Суд, дійшовши висновку про відсутність будь-яких заперечень або перешкод для прийняття відмови позивача від позову, закрив провадження у справі щодо припинення громадянства України Михайла Саакашвілі.

Про це повідомляється на сторінці Верховного Суду у Facebook.

«Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду прийняв відмову Міхеіла Саакашвілі від позову про визнання незаконним та скасування Указу Президента України від 26 липня 2017 року №196/2017 «Про припинення громадянства України» в частині «вважати таким, що втратив громадянство України Саакашвілі Михайла». Провадження у справі №800/459/17 (П/9901/52/18) закрито», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 24 червня 2019 року у судовому засіданні представник позивача підтримав подану М. Саакашвілі 5 червня 2019 року заяву про відмову від позову та закриття провадження у справі та підтвердив, що позивач здійснив особисте волевиявлення, відмовившись від позову. Представники відповідача та третьої особи не заперечували проти закриття провадження у справі у зв’язку з відмовою позивача від позову.

Судом встановлено, що указом президента від 28 травня 2019 року №329/2019 «Питання громадянства України» внесено зміни до оскаржуваного указу президента України від 26 липня 2017 року №196/2017 «Про припинення громадянства України» та виключено з нього положення щодо втрати М. Саакашвілі громадянства України.

Суд дійшов висновку про відсутність будь-яких заперечень або перешкод для прийняття відмови позивача від позову. Ухвала може бути оскаржена до Великої Палати Верховного Суду.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повернув Михаїлу Саакашвілі українське громадянство.

Як повідомлялось, 29 травня Михайло Саакашвілі повернувся в Україну, де він не був понад 15 місяців. Перед вильотом з Варшави Саакашвілі повідомив, що консул України видала йому у посольстві в Польщі посвідчення особи на повернення в Україну.

Нагадаємо, Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року і заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року. Громадянства України Саакашвілі позбавили в липні 2017 року. Офіційною підставою цього стала недостовірна інформація в заяві на отримання громадянства й те, що він не вказав інформацію про судимість.