Придністров'я попросило у Путіна «миротворців». Кишинів відреагував
Тирасполь хоче збільшіти кількість росіян у Придністров’ї до 3100
«Представник» у Росії Придністров'я звернувся до Кремля з проханням збільшити російський військовий контингент на невизнаному територіальному утворення. В уряді Молдови заявили, що «представник» не має жодного стосунку до питання російських «миротворців». Про це передає видання Newsmaker.
Так званий представник Тирасполя в РФ Леонід Манаков заявив, що «придністровська влада» просить Росію збільшити кількість «миротворців» через «погіршення ризиків безпеки» в регіоні. На думку Тирасполя, це можна зробити і завдяки росіянам, які мешкають у Придністров’ї.
За словами Манакова, зараз «у зоні безпеки» перебувають не більше як 450 російських «миротворців», хоча може бути 3100 людей.
Бюро реінтеграції уряду Молдови заявило, що сумнівається у статусі Манакова, і що він не може обговорювати тему «миротворців» у Придністров'ї.
«Насамперед необхідно прояснити питання про статус так званого представництва, від імені якого виступає пан Манаков. Вже понад чотири роки Кишинів чекає на такі роз'яснення. По-друге, про механізм миротворчих сил можуть говорити сторони, які підписали угоду від 21 липня 1992 року, а не люди, які не мають до нього жодного стосунку», – наголосили в Бюро.
Раніше Придністров'я звинуватило Україну у підготовці теракту.
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