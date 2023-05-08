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Придністров'я попросило у Путіна «миротворців». Кишинів відреагував

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Придністров'я попросило у Путіна «миротворців». Кишинів відреагував
Молдова заявила, що «представник» Придністров’я не має жодного стосунку до питання російських «миротворців»
фото ілюстративне

Тирасполь хоче збільшіти кількість росіян у Придністров’ї до 3100

«Представник» у Росії Придністров'я звернувся до Кремля з проханням збільшити російський військовий контингент на невизнаному територіальному утворення. В уряді Молдови заявили, що «представник» не має жодного стосунку до питання російських «миротворців». Про це передає видання Newsmaker.

Так званий представник Тирасполя в РФ Леонід Манаков заявив, що «придністровська влада» просить Росію збільшити кількість «миротворців» через «погіршення ризиків безпеки» в регіоні. На думку Тирасполя, це можна зробити і завдяки росіянам, які мешкають у Придністров’ї.

За словами Манакова, зараз «у зоні безпеки» перебувають не більше як 450 російських «миротворців», хоча може бути 3100 людей.

Бюро реінтеграції уряду Молдови заявило, що сумнівається у статусі Манакова, і що він не може обговорювати тему «миротворців» у Придністров'ї.

«Насамперед необхідно прояснити питання про статус так званого представництва, від імені якого виступає пан Манаков. Вже понад чотири роки Кишинів чекає на такі роз'яснення. По-друге, про механізм миротворчих сил можуть говорити сторони, які підписали угоду від 21 липня 1992 року, а не люди, які не мають до нього жодного стосунку», – наголосили в Бюро.

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Теги: Молдова Придністров'я росія

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