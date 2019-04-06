Вибори-2019: ЦВК завершила прийняття уточнених протоколів



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Завтра ЦВК має оголосити офіційні результати першого туру виборів президента Фото: Reuters

Останній протокол з поміткою «Уточнений» надійшов з окружної виборчої комісії № 180

Центральна виборча комісія завершила прийняття протоколів окружних виборчих комісій з поміткою «уточнений» про підсумки голосування на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року.

Про це у суботу ввечері повідомили у прес-службі ЦВК.

«Комісія завершила прийняття протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року з поміткою «Уточнений», - йдеться у повідомленні.

Останнім для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протокол про підсумки голосування з поміткою «Уточнений» окружної виборчої комісії ТВО № 180.

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Раніше повідомлялося, що Центрвиборчком до кінця доби, 6 квітня, очікує паперові протоколи з уточненнями результатів виборів президента ще від двох окружних виборчих комісій.

Нагадаємо, засідання Центральної виборчої комісії, де можуть оголосити результати першого туру виборів, відбудеться завтра близько 12:00.