Вибори-2019: ЦВК завершила прийняття уточнених протоколів
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Розсилка
Останній протокол з поміткою «Уточнений» надійшов з окружної виборчої комісії № 180
Центральна виборча комісія завершила прийняття протоколів окружних виборчих комісій з поміткою «уточнений» про підсумки голосування на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року.
Про це у суботу ввечері повідомили у прес-службі ЦВК.
«Комісія завершила прийняття протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року з поміткою «Уточнений», - йдеться у повідомленні.
Останнім для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протокол про підсумки голосування з поміткою «Уточнений» окружної виборчої комісії ТВО № 180.
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Зеленський Володимир Олександрович30.24%
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Порошенко Петро Олексійович15.95%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.40%
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Бойко Юрій Анатолійович11.67%
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Гриценко Анатолій Степанович6.91%
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Смешко Ігор Петрович6.04%
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Ляшко Олег Валерійович5.48%
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Вілкул Олександр Юрійович4.15%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Раніше повідомлялося, що Центрвиборчком до кінця доби, 6 квітня, очікує паперові протоколи з уточненнями результатів виборів президента ще від двох окружних виборчих комісій.
Нагадаємо, засідання Центральної виборчої комісії, де можуть оголосити результати першого туру виборів, відбудеться завтра близько 12:00.