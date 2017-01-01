Вибори до об’єднаних громад: на Одещині затримали двох членів виборчої комісії
- Сьогодні, 16:42
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На Миколаївщині секретар виборчої комісії почала заповнювати протоколи до закінчення голосування
На Одещині співробітники поліції затримали двох членів дільничної виборчої комісії №501685, що незаконно видали бюлетені для голосування групі осіб. Про це повідомив «Укрінформ» з посиланням на кандидата у депутати Таїровської селищної ради Овідіопольского району Андрій Бутенко.
«Поліція затримала двох членів виборчої комісії, які незаконно видали бюлетені для голосування трьом псевдовиборцям. Ці особи прописані у місті Подільськ і не можуть брати участь у голосуванні, їх теж опитує слідчо-оперативна група. Маємо також відеофіксацію факту голосування на цій дільниці однієї з громадянок, що зареєстрована у Подільську Одеської області», - зазначив Бутенко.
Координатор кампанії спостереження від КВУ та «Опори» за перебігом виборів на дільницях Таїровської ТВК Ігор Луговський підтвердив, що на зазначеній дільниці працює слідчо-оперативна група.
Тим часом на Дніпропетровщині до поліції подана заява, а також скарга до районного суду через розповсюдження нібито випуску районної газети «Вісті Софіївщини» з інформацією проти кандидатки на посаду голови ОТГ Олени Неліпи, яка містить ознаки «чорного піару».
«Сьогодні вночі в селах розкидали фальшивий номер газети «Вісті Софіївщини» біля магазинів з брудною інформацією на кандидатів, частину газет агітатори здали на макулатуру в пункті прийому», - написав координатор громадського спостереження за виборами Вадим Головченко на своїй сторінці у Facebook.
Водночас головний редактор газети «Вісті Софіївщини» Віра Ковальова зазначила, що номер сфальшований: розмір друкованого листа газети більший від стандартного, перша сторінка містить «чорний піар» проти Олени Неліпи, а решта сторінок передруковані з №99 випуску газети.
Активіст також повідомив, що у Девладівській ОТГ виборців намагаються підкупити, роздаючи електричні лампочки.
А на Миколаївщині секретар дільничної виборчої комісії почала заповнювати протоколи ще до закінчення голосування на виборах до ОТГ. Це сталося на дільниці №480439 у селі Радсад Радсадівської об'єднаної громади.
Нагадаємо, у Таїровській об'єднаній територіальній громаді Одеської області чотири із шести виборчих дільниць відкрилися з запізненням, причому на ДВК №510682 невдовзі після початку голосування сталася сутичка.
На деяких виборчих дільницях у Таїровській ОТГ спостерігачі зафіксували випадки відсутності ряду прізвищ виборців у списках для голосування.