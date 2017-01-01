Вибори до об’єднаних громад: на Одещині затримали двох членів виборчої комісії

На Миколаївщині секретар виборчої комісії почала заповнювати протоколи до закінчення голосування

На Одещині співробітники поліції затримали двох членів дільничної виборчої комісії №501685, що незаконно видали бюлетені для голосування групі осіб. Про це повідомив «Укрінформ» з посиланням на кандидата у депутати Таїровської селищної ради Овідіопольского району Андрій Бутенко. «Поліція затримала двох членів виборчої комісії,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Миколаївщині секретар виборчої комісії почала заповнювати протоколи до закінчення голосування

На Одещині співробітники поліції затримали двох членів дільничної виборчої комісії №501685, що незаконно видали бюлетені для голосування групі осіб. Про це повідомив «Укрінформ» з посиланням на кандидата у депутати Таїровської селищної ради Овідіопольского району Андрій Бутенко.

«Поліція затримала двох членів виборчої комісії, які незаконно видали бюлетені для голосування трьом псевдовиборцям. Ці особи прописані у місті Подільськ і не можуть брати участь у голосуванні, їх теж опитує слідчо-оперативна група. Маємо також відеофіксацію факту голосування на цій дільниці однієї з громадянок, що зареєстрована у Подільську Одеської області», - зазначив Бутенко.

Координатор кампанії спостереження від КВУ та «Опори» за перебігом виборів на дільницях Таїровської ТВК Ігор Луговський підтвердив, що на зазначеній дільниці працює слідчо-оперативна група.

Тим часом на Дніпропетровщині до поліції подана заява, а також скарга до районного суду через розповсюдження нібито випуску районної газети «Вісті Софіївщини» з інформацією проти кандидатки на посаду голови ОТГ Олени Неліпи, яка містить ознаки «чорного піару».

«Сьогодні вночі в селах розкидали фальшивий номер газети «Вісті Софіївщини» біля магазинів з брудною інформацією на кандидатів, частину газет агітатори здали на макулатуру в пункті прийому», - написав координатор громадського спостереження за виборами Вадим Головченко на своїй сторінці у Facebook.

Водночас головний редактор газети «Вісті Софіївщини» Віра Ковальова зазначила, що номер сфальшований: розмір друкованого листа газети більший від стандартного, перша сторінка містить «чорний піар» проти Олени Неліпи, а решта сторінок передруковані з №99 випуску газети.

Активіст також повідомив, що у Девладівській ОТГ виборців намагаються підкупити, роздаючи електричні лампочки.

А на Миколаївщині секретар дільничної виборчої комісії почала заповнювати протоколи ще до закінчення голосування на виборах до ОТГ. Це сталося на дільниці №480439 у селі Радсад Радсадівської об'єднаної громади.

Нагадаємо, у Таїровській об'єднаній територіальній громаді Одеської області чотири із шести виборчих дільниць відкрилися з запізненням, причому на ДВК №510682 невдовзі після початку голосування сталася сутичка.

На деяких виборчих дільницях у Таїровській ОТГ спостерігачі зафіксували випадки відсутності ряду прізвищ виборців у списках для голосування.