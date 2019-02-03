Вибори президента: документи до ЦВК подав Юрій Тимошенко



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Юрій Тимошенко подав документи до ЦВК Фото: fb.com - Юрій Тимошенко

До Центральної виборчої комісії документи подали вже понад 70 осіб

Народний депутат Юрій Тимошенко заявив, що подав документи та заяву про висунення кандидатом на посаду президента України до Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Про це Тимошенко написав у Facebook.

«Друзі, повідомляю, що зареєструвався кандидатом в президенти України під порядковим номером 61», – написав Тимошенко.

Нагадаємо, що від початку реєстрації кандидатів у президенти до Центральної виборчої комісії документи подали вже понад 70 осіб. З початку передвиборчої кампанії ЦВК зареєструвала 28 кандидатів.

Як повідомляв «Главком», 25 січня Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата і лідера ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко кандидатом на пост президента України.

Станом на 1 лютого, зареєстровано 26 кандидатів на президентський пост.