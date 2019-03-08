Вибори президента: стала відома остаточна кількість кандидатів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виборчий бюлетень містить 39 кандидатів Фото: Радіо Свобода

Вибори президента: стало відомо, яким буде текст бюлетеня

ЦВК скасувала реєстрацію кандидатів на пост президента України Дмитра Гнапа, Дмитра Добродомова, Євгенія Мураєва та затвердила форму і текст виборчого бюлетеня. Відповідне рішення було прийнято на чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провела Голова Комісії Тетяна Сліпачук 8 березня.

Відділ взаємодії із засобами масової інформації секретаріату Центральної виборчої комісії повідомив, що до ЦВК 7 березня надійшли заяви кандидатів на пост президента України Дмитра Гнапа, Дмитра Добродомова та Євгенія Мураєва про відмову балотуватися кандидатом на пост президента України.

Розглянувши зазначені заяви, комісія скасувала реєстрацію цих кандидатів.

Також ЦВК затвердила форму і текст виборчого бюлетеня з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року для голосування в день виборів та форму виборчого бюлетеня для повторного голосування. Відтак, після скасування реєстрації п’яти кандидатів на пост президента України бюлетень для голосування в день виборів міститиме прізвища 39 кандидатів на президентський пост та відомості про них.

Встановлено, що текст виборчого бюлетеня для голосування в день виборів друкується лише з одного боку державною мовою на одному аркуші розміром 200 х 800 мм пісочного кольору з двотоновим водяним знаком та захисними волокнами з використанням захисних графічних антисканерних елементів, виконаних із застосуванням захисних фарб, що мають флуоресценцію під дією ультрафіолетового опромінювання, та елемента, який втрачає забарвлення внаслідок термовпливу, а також із виконанням номера виборчої дільниці високим друком із застосуванням захисної фарби, що проявляється на звороті виборчого бюлетеня.

Також ЦВК постановила, що виборчі бюлетені виготовлятимуться для кожної звичайної та закордонної виборчої дільниці у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців, які за своєю виборчою адресою відносяться до відповідної виборчої дільниці за даними Державного реєстру виборців станом на 7 березня 2019 року, з можливим відхиленням зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів у межах поліграфічного листа під час їх виготовлення.

Своєю чергою – для кожної спеціальної виборчої дільниці у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує орієнтовну кількість виборців, які будуть включені до списку виборців на виборчій дільниці, визначену з урахуванням кількості ліжко-місць, спальних місць, чисельності особового складу відповідних військових частин, а також максимально можливої кількості членів дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць, які включатимуться до списків виборців на таких дільницях (крім кількості членів дільничних виборчих комісій виборчих дільниць, утворених у військових частинах), з можливим відхиленням зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів у межах поліграфічного листа під час їх виготовлення.

З метою здійснення контролю за виготовленням виборчих бюлетенів з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року на державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів», дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку, погашення невикористаних виборчих бюлетенів, розглянувши подання кандидатів на пост президента України, ЦВК утворила відповідну контрольну комісію. До її складу увійшли 14 осіб:

Агєєв О.О. – від кандидата на пост президента України Скоцика В.Є.;

Василюк Є.В. – від кандидата на пост президента України Безсмертного Р.П. ;

Вензовська Т.О. – від кандидата на пост президента України Вілкула О.Ю.;

Відмиш Є.А. – від кандидата на пост президента України Ляшка О.В.;

Галайчук В.С. – від кандидата на пост президента України Зеленського В.О.;

Григорянц М.О. – від кандидата на пост президента України Дерев’янка Ю.Б.;

Карпенко Є.В. – від кандидата на пост президента України Шевченка О.Л.;

Коржелецький М.В. – від кандидата на пост президента України Гриценка А.С.;

Кударенко С.В. – від кандидата на пост президента України Кошулинського Р.В.;

Нестеренко Ю.М.–від кандидата на пост президента України Наливайченка В.О.;

Сікліцький Б.В. – від кандидата на пост президента України Порошенка П.О.;

Спасов М.С. – від кандидата на пост президента України Носенка С.М.;

Чернявський О.О. – від кандидата на пост президента України Тарути С.О.;

Шкрум А.І. – від кандидата на пост президента України Тимошенко Ю.В.

Окрім того, розглянувши подання суб’єктів подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів президента України про заміну їх членів, комісія внесла зміни до складу ОВК з виборів президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року, утворених відповідно до постанови ЦВК від 18 лютого 2019 року № 331.

Комісія зареєструвала 2 довірених осіб кандидата на пост президента Олександра Мороза в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі.

ЦВК скасувала реєстрацію довіреної особи кандидата на пост президента Володимира Зеленського В.О. у ТВО № 112 та зареєструвала замість неї іншу.

Також зареєстровано довірених осіб кандидата на пост президента України Іллі Киви у ТВО № 47 та № 89.

Зареєстровано довірених осіб кандидата на пост президента України Андрія Новака у 19 територіальних виборчих округах. Разом з тим комісія відмовила в реєстрації довірених осіб зазначеного кандидата у ТВО № 144 та № 147.