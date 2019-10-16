«Видали блоху за мамонта»: Луценко відреагував на нову справу НАБУ



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Колишній генпрокурор України Юрій Луценко

«Нічого не скажеш - масштабна справа», - іронічно заявив Луценко

Колишній генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, про що йдеться у кримінальному провадженні Національного антикорупційного бюро.

Про це Юрій Луценко написав у Facebook

«Звичка моїх опонентів шукати бліх і видавати їх за мамонта – незмінна. Попри фанфари певних ЗМІ ця справа НАБУ присвячена тому, що я нібито не виніс догану заступнику», - написав ексгенпрокурор.

«Нічого не скажеш - масштабна справа», - іронічно додав Луценко.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що до НАБУ надійшла ухвала Солом’янського районного суду м. Києва від 5 серпня, яка полягає у невнесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення щодо можливого вчинення Луценком кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, - ред.).

На початку жовтня Державне бюро розслідувань також відкрило кримінальне провадження стосовно Луценка. Справу так само відкрили за фактом можливого зловживання владою ексгенпрокурором.

Пізніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що справа Луценка стосується його ймовірних зв'язків з ринком грального бізнесу.

Крім того, Окружний адміністративний суд Києва раніше відкрив провадження у справі за позовом колишнього столичного мера Леоніда Черновецького проти Луценка.

Нагадаємо, що Черновецький просить суд заборонити Луценку виїзд за кордон з метою недопущення уникнення кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на посаді генерального прокурора, відразу після його звільнення.

Верховна Рада 29 серпня звільнила Луценка з посади генерального прокурора.