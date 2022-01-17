Зеленський зустрівся з головою МЗС Німеччини

Під час зустрічі йшлося і про санкції

Президент і Анналена Бербок говорили про агресію РФ і «Північний потік–2»

Президент України Володимир Зеленський обговорив з федеральною міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок безпекову ситуацію навколо України. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

На початку зустрічі президент наголосив на важливості цього візиту, зокрема, на тлі напруженої ситуації навколо кордонів України.

Було предметно обговорено безпекову ситуацію навколо України, перебіг мирного процесу та наголошено, що подальшій ескалації агресії можуть запобігти обмежувальні заходи, серед іншого – превентивні санкції. Відзначивши єдність підходів до процесу мирного врегулювання, зокрема щодо кластерного підходу до виконання Мінських домовленостей, сторони висловили сподівання на вихід невдовзі на організацію чергового саміту в «нормандському форматі».

«Без досягнення миру в Україні не може йтися про безпеку Європи», – заявив Зеленський.

Зазначається, що значну увагу під час зустрічі приділили питанням зміцнення енергетичної безпеки України. Президент наголосив, що «Північний потік–2» є геополітичним проєктом та зброєю, що спрямована як проти України, так і проти всієї Європи. Було спільно констатовано, що використання проєкту як зброї призведе до вжиття жорстких заходів реагування.

Співрозмовники також відзначили спільність підходів України та ФРН до розбудови взаємодії у сфері енергетики, зокрема щодо «зеленої» трансформації та відновлюваних джерел енергії. Було зазначено, що практичній реалізації спільних пріоритетів сприятиме відкриття Німеччиною в Києві офісу для реалізації українсько-німецьких проєктів у водневій енергетиці.

Також було наголошено на необхідності спільного здійснення конкретних кроків із метою зміцнення енергетичної безпеки України, серед іншого, гарантування довгострокового транзиту газу територією України.

Окрему увагу було приділено обговоренню питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Наголошено на важливості закріплення європейської перспективи України та висловлено сподівання на відповідну підтримку з боку ФРН.

Під час зустрічі сторони також відзначили символічність того факту, що візит Бербок в Україну відбувається в день 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Німеччиною.

Президент Володимир Зеленський подякував міністерці закордонних справ Німеччини Анналені Бербок за повну солідарність з Україною.

«Понеділок. Міжнародні зустрічі й потужна підтримка з боку наших партнерів. Дякую міністру закордонних справ Німеччини Анналені Бербок за повну солідарність з Україною», – зазначив Зеленський в Іnstagram.

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Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 17 січня прилетіла до України. Це перший візит до Києва політикині на цій посаді. Уже наступного дня Бербок відбуде до Москви, де планує провести переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Сьогодні глава МЗС Німеччини пояснила зупинку сертифікації «Північного потоку-2».

Як відомо, глава МЗС Німеччини у Києві обговорює питання експорту зброї.

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