Зеленський дав доручення скоротити список професій для військового обліку жінок

Президент відповів на петицію щодо резонансного наказу

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо військового обліку жінок в Україні. Глава держави попросив Міністерство оборони суттєво скоротити список професій, представниці яких підлягають військовому обліку. Про це повідомляє Офіс президента.

Петицію щодо військового обліку для жінок підтримали понад 37 тис. українців.

«Ураховуючи високу суспільну увагу..., я звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова з проханням невідкладно й комплексно опрацювати порушене в петиції питання», – йдеться у відповіді президента.

Володимир Зеленський наголосив, що захист держави є справою всього народу незалежно від статі. Однак глава держави підкреслив, що обов'язковий облік для жінок викликав суспільний резонанс через невдалу реалізацію.

Зокрема, президент відзначив, що перелік спеціальностей, для яких передбачений обов'язковий військовий облік є надто широким та необґрунтованим. Ще однією причиною стала відсутність конкретного механізму взяття жінок на облік.

Глава держави попросив оборонне відомство приділити особливу увагу таким питанням:

суттєве уточнення (скорочення) переліку спеціальностей та/або професій з огляду на реальні потреби оборони держави;

впровадження сучасних цифрових технологій у процедури постановки на військовий облік з метою уникнення обов’язкової особистої присутності жінок під час постановки на облік;

врегулювання питання порядку проходження медичного огляду під час постановки на військовий облік жінок.

Крім того, Зеленський доручив вирішити питання щодо зважених підходів щодо відповідальності за несвоєчасну постановку жінок на військовий облік, поки не завершиться процес врегулювання цієї процедури та визначення остаточного переліку професій та спеціальностей.

Раніше повідомлялося, що 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

У переліку наявні більш ніж 100 професій з різних сфер – від лікарів та водіїв до фотографів та бібліотекарів.

Відомо, що вагітних та жінок із малолітніми дітьми також братимуть на військовий облік.

Згодом нардеп анонсував скорочення переліку професій щодо військового обліку жінок.

Як стало відомо, до Верховної Ради внесли законопроєкт про зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу», який пропонує зробити добровільним військовий облік для жінок, за винятком медиків.

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