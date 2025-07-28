«Це буде сильний жест». Зеленський зробив пропозицію президенту Естонії

Президент: Ми дуже цінуємо всю допомогу з боку Естонії

Сьогодні, 28 липня, глава України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Естонії Аларом Карісом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі українського лідера.

«Ми дуже цінуємо всю допомогу з боку Естонії – військову підтримку, рішення виділяти щороку 0,25 % ВВП на наші оборонні потреби, лідерство в IT-коаліції та навчання й реабілітацію наших воїнів. Обговорили, як можна масштабувати ці напрями співпраці, щоб іще більше підтримати наших людей», – йдеться у повідомленні.

Також лідери говорили про антикорупційну інфраструктуру України: «Минулого тижня у Верховній Раді було зареєстровано мій законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів. Дякую за підтримку з боку Естонії зусиль нашої країни в боротьбі з корупцією».

Зокрема, Зеленський запросив Алара Каріса приїхати до України: «Це буде сильний жест підтримки та уваги до українців».

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення тоді проголосували 263 народних депутати. Декілька народних депутатів зазначили, що голосування за законопроєкт було помилкою. Зокрема, депутат Ростислав Тісик від партії «Слуга народу» заявив, що у політиці бувають помилкові рішення.

Як відомо, 24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує «реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів». Увечері цього ж дня на сайті парламенту зʼявився законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Як повідомлялося, посли держав «Групи семи» привітали рішення української влади ухвалити новий закон для гарантування незалежності антикорупційних органів.

До слова, 31 липня парламент розгляне законопроєкт президента Володимира Зеленського про незалежність НАБУ і САП.