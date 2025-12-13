Головна Країна Суспільство
Місяць після «Міндічгейту»: що відбувається з маєтком, у якому таємно жив ексміністр Галущенко

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Ексміністр Герман Галущенко жив у маєтку колись впливового топпосадовця часів Януковича
фото: glavcom.ua

АРМА досі немає ключів від будинку та не підписала актів з прийому-передачі нерухомості

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) досі не підписало актів з прийому-передачі будинку на вулиці Добровольчих батальйонів у Києві, який фактично належить ексміністру-втікачу часів Януковича Віталію Захарченку.

Як стало відомо «Главкому» з джерел в АРМА, вказаний маєток ще 2021 року суд, за наполяганням органу досудового розслідування, передав в управління Нацагентству з управління активами. Однак по факту контроль за цим об’єктом увесь час здійснює приватна охорона, найнята оточенням ексміністра Захарченка. Також АРМА не володіє інформацією, у кого знаходяться ключі від цього будинку.

«Тимчасово виконувач обов’язків голови АРМА Ярослава Максименко не поспішає брати на зберігання арештований будинок Захарченка. При цьому у бюджеті АРМА на цей рік закладено 100 млн грн, які можна використовувати на оцінку та зберігання арештованого майна. Наприклад, збереження цього маєтку може обійтися бюджету 400-1000 грн на місяць. Ідеться про встановлення охорони, яку забезпечує поліція охорони Нацполу», – повідомив поінформований співбесідник «Главкома».

Джерело додало: якщо буде підписано відповідні акти прийому-передачі, того ж самого дня маєток Захарченка переходить під державну охорону.

Раніше «Главком» писав, що на початку вересня 2024 року АРМА мала намір оглянути територію, зокрема, зайти всередину помешкання колишнього міністра Захарченка на вулиці Добровольчих батальйонів.

«У зв’язку з обмеженим доступом до активу, потрапити в приміщення та здійснити їх детальний опис та фотофіксацію не вдалося», – йдеться у звіті підрозділу АРМА.

Зокрема, візуальна перевірка Агентства з розшуку та менеджменту активів зафіксувала, що будинок Захарченка перебуває під фізичною охороною та відеонаглядом.

Як повідомляв «Главком», будинок Захарченка засвітився на плівках НАБУ, пов’язаних з масштабною корупцією в енергетиці. Тут певний час таємно жив ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко. Там же слідство помітило вже колишню міністерку енергетики Світлану Гринчук.

25 листопада на засіданні комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради т.в.о голови АРМА Ярослава Максименко зазначила, що будинок Захарченка можуть передати на потреби Міністерства оборони.

Нагадаємо, маєтком на 647 «квадратів» на вулиці Добровольчих батальйонів у Києві володіє нідерландський «Фонд глобальна інвестиція» (Stichting Global Investment), за яким, за даними правоохоронців, стоїть колишній міністр внутрішніх справ часів Януковича Віталій Захарченко. Будинок огороджено чотириметровим парканом з натурального каменю та металевими елементами. На початок червня 2025 року вартість цього активу, за даними незалежного оцінщика, складала 48,48 млн грн.

За відомостями досудового розслідування, будинок на вулиці Добровольчих батальйонів дістався Віталію Захарченку у період, коли він керував МВС. Спочатку цей будинок купила нідерландська фірма Stichting Administratiekantoor LVV (пов’язана з оточенням Захарченка) і в червні 2013 року продала іншій іноземній компанії Stichting Global Investment, яку теж контролював ексочільник МВС. Загалом, зазначена компанія сформувала своєрідний банк привабливої нерухомості у Києві та області.

Після зміни влади у лютому 2014-го Захарченко вимушено покинув Україну, отаборившись у Росії з іншими представниками команди експрезидента Віктора Януковича. Згодом активи Stichting Global Investment були заморожені через накладання санкцій ЄС на самого Захарченка. У 2016 році Печерський райсуд Києва арештував активи Stichting Global Investment в Україні. Пізніше арештоване майно компанії було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за фактами злочинної діяльності ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Теги: НАБУ корупція в Україні війна Олександр Захарченко АРМА Герман Галущенко Операція «Мідас»

