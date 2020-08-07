Відомий український шоумен розказав про мавпу з гранатою, яка захопила Кремль



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Чекалкін вважає, що Путін може наробити багато лиха у світі

«Кремлівська мавпа змогла розхитати такі стабільні демократичні країни, як США чи Британія», – визнає Дмитро Чекалкин

Український перекладач, дипломат та шоумен Дмитро Чекалкин назвав головну загрозу стабільності світу, і це не пандемія коронавірусу, не Талібан чи ІДІЛ, не ядерні програми Північної Кореї чи Іран… На думку Чекалкіна, головна загроза – це Путін. Про це шоумен зазначив в інтерв’ю «Главкому».

Як стверджує Чекалкин, висновки всіх аналітичних центрів західного світу свідчать про головну загрозу стабільності не від Талібану, ІДІЛу, ядерних програм Північної Кореї чи Ірану.

«Головною загрозою стабільності світу є кремлівська мавпа з ядерною гранатою в одній руці і потужним пропагандистським апаратом в іншій», – говорить шоумен.

Чекалкин доповнює: «Якщо ця мавпа змогла розхитати такі стабільні демократичні країни, як США чи Британія, то що вже казати про Україну, яка сьогодні зазнає інформаційно-психологічних атак? Російська пропагандистська машина отруює свідомість не лише українців – жертв сотні мільйонів по всьому світі».

За словами шоумена, він теж колись був частиною пропагандистської машини, адже закінчив Московський військовий інститут іноземних мов.

«Нас готували військовими перекладачами і ми були на перших рубежах ідеологічного фронту. Ми розхитували арабський світ, де розкручували ненависть, відправляючи туди літаками пропагандистську літературу», – розповів Чекалкин.

Шоумен розповідає, що зараз він переймається руйнуванням цієї пропагандистської машини.

«В мене зараз велика аудиторія у Facebook і сьогодні для мене це важливий канал комунікації. Минулого місяця навіть поставив рекорд – 11,54 млн підписників. Тому я відчуваю передусім відповідальність перед ними. Загальносвітові і українські тенденції зараз такі, що телебачення відходить на задній план, а на перше місце серед джерел отримання інформації українці ставлять саме соціальні мережі. В першу чергу – Facebook і YouTube, меншою мірою – Twitter і Instagram. Але Facebook став головним майданчиком для обміну думками і просування важливих меседжів, зокрема в площині протидії російській агресії», – коментує Чекалкин

Дмитро Чекалкин – перекладач, дипломат, шоумен, генеральний директор компанії Diva Production, яка займається організацією статусних урочистостей, святкувань та розіграшів. Відомим став завдяки участі в телевізійному шоу «Золотий Гусак». Творець популярних проектів «Веселі яйця», «Операція ПроФФесор», «Все геніальне – у тостах» та «Розіграли!». Сьогодні називає себе Чекалкин «порохоботом».



