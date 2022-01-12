На мера Рівного відкрили кримінальне провадження після публікацій про купівлю будинку

Третяк нібито вніс недостовірні дані у декларацію, а саме занизив вартість будинку після купівлі

Поліція Рівного розпочала досудове розслідування, фігурантом якого є міський голова Олександр Третяк. Справу розпочато через новий будинок міського голови, який згідно з розслідуванням журналістів, мер купив за заниженою вартістю. Про це стало відомо із відповіді на інформаційний запит журналістці порталу «Rivne.online».

У поліції Рівного відкрили кримінальне провадження на міського голову Рівного Олександра Третяка. До ЄРДР внесли відомості за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України «Умисне декларування недостовірної інформації».

Як ідеться у відповіді на запит журналістки Вікторії Мамотюк, звернули увагу поліцейські на цю історію після публікації на сторінках інтернет-видання, це було 5 січня. Йдеться про те, що міський голова нібито вніс недостовірні дані у декларацію, а саме занизив вартість будинку після купівлі. «Дійсна вартість нерухомості відрізняється від задекларованої на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб», – йдеться у поясненні.

фото: chasdiy.org

Журналістка видання зазначає, що у грудні 2021 року мер купив земельну ділянку та двоповерховий будинок у Бармаках, це поруч із вулицею Костромською. Частина грошей, понад $71,5 тис. доларів – кредит у банку, решта – власні гроші. У декларації вартість покупки вказана в розмірі $102 тис. Журналістка стверджує, що цей будинок раніше продавався удвічі дорожче і міському голові не вистачило б до цієї суми щонайменше $73 тис. Тепер поліція в межах розслідування має розібратись у цій можливій невідповідності.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України, це умисне недостовірне декларування посадової особи. Якщо провину доведуть, суд може призначити покарання у вигляді штрафу від чотирьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів (68-85 тис. грн), громадські роботи на строк від 150 до 240 год., обмеження або позбавлення волі до двох років із позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

До 14 січня міський голова Рівного перебуває у відпустці.

Раніше мер Рівного Олександр Третяк потрапив у скандал зі своїми висловлюваннями про ромів. Він пригрозив запакувати ромів у автобус і вивезти на Закарпаття, але опісля вибачився за свої слова.