Суд усунув мера Рівного від посади: Третяк відреагував

Чиновник заявив про тиск на місцеве самоврядування

Міський голова Рівного Олександр Третяк назвав вирок суду проти себе «знущанням над правосуддям» та продовженням тиску на місцеве самоврядування. Про це мер Рівного написав у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Щодо рішення суду в справі проти мене. Вважаю сьогоднішній судовий процес знущанням над правосуддям. Не визнаю провини жодним чином та переконаний, що діяв у межах чинного законодавства.

Окрім того, вважаю, що постанова Рівненського міського суду Рівненської області від 10.07.2023 р. у справі №569/2600/23 ухвалена із грубим порушенням процесуального законодавства», – зазначив Третяк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міський голова наголосив, що сьогоднішнє судове засідання пройшло без його участі. «Суддя Петро Денисюк попри поважні підстави для відкладення судового засідання, що було призначено на 07.07.2023 провів його без моєї присутності, чим грубо порушив законодавство. Наразі перебуваю у Німеччині у робочій поїздці у містах Ессен та Берлін задля підписання угод про подальшу співпрацю, а також передачі чергової допомоги Рівному», – зазначив Третяк.

Чиновник заявив про тиск на місцеве самоврядування. «Попереду апеляція, де продовжимо відстоювати свою правоту», – додав чиновник.

Сьогодні, 10 липня, суд першої інстанції визнав винним у скоєнні корупційного адмінправопорушення Міського голову Рівного Олександра Третьяка та усунув його з посади на рік.

Раніше НАЗК склало три протоколи на мера Рівного Олександра Третяка. Приводом для них став конфлікт інтересів: щодо повернення собі премій, голосування за призначення керуючою справами виконкому та призначення їй премій і надбавок. Перші два протоколи закрили за відсутністю складу порушення та за строками давності.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Незакрита справа, по якій, власне і суд прийняв вказане рішення, стосується нарахування премій і доплат керуючій справами міськвиконкому Марії Корнійчук, яка під час виборчої кампанії внесла до кандидатського фонду Третяка 45 тис.грн. НАЗК вбачає у цьому конфлікт інтересів, сам мер це неодноразово заперечував.

Нагадаємо, у січні 2022 року поліція відкрила кримінальне провадження проти мера Рівного за афери з нерухомістю.