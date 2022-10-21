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«Має зникнути взагалі». Данілов різко висловився про російську мову

Надія Клочко
glavcom.ua
«Має зникнути взагалі». Данілов різко висловився про російську мову
Олексій Данілов переконаний, що російська мова повинна зникнути з України
фото з відкритих джерел

Секретар РНБО наголосив, що російська мова в Україні є елементом ворожої пропаганди

Російська мова має зникнути з нашої території взагалі, як елемент ворожої пропаганди. На цьому наголосив секретар Ради нацбезпеки у оборони (РНБО) Олексій Данілов у ефірі політичного ток-шоу.

«Російська мова має зникнути з нашої території взагалі, як елемент ворожої пропаганди й промивання мізків для нашого населення… Англійська є обов’язковою, наша рідна мова є обов’язковою. А насаджувати сюди ці російські наративи дуже небезпечно. Ніби-то ми маємо з ними порозумітися, ми маємо щось зрозуміти. Дивиться, нам від них нічого не треба, нехай вони відчепляться від нас, хай відійдуть на свої болота і квакають своєю російською мовою», – наголосив Данілов

Також секретар РНБО розповів, що на нараді у президента Зеленського було прийнято рішення переходу державного телеканалу FreeДом з російської мови на англійську.

«Рішення було прийнято, що починати треба з мови міжнародного спілкування – англійської. І решта мов (французька, німецька, арабські мови, – ред.) буде додаватися. Це питання сьогодні у кабінеті у президента проговорювалося на нараді», – розповів Данілов.

Зазначимо, що Олексій Данілов ще у 2020 році висловив позицію, що єдиною державно мовою в Україні повинна бути українська мова. Другою мовою, яка має вивчатися з дитячого садка, має бути англійська.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що путінська мобілізація перетворилась на втечу понад 500 тис. росіян, демонстрацію гнилості російської системи, смерть непідготовлених призовників, зростання обурення «глибинного народу», падіння рівня підтримки війни і найголовніше – стала потужним фактором політичної дестабілізації в РФ. За його словами, війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу – кожен хід погіршує ситуацію і наближує до фіналу.

Також раніше секретар РНБО висловився щодо оголошення Путіним воєнного стану на окупованих українських територіях. Данілов вважає, що оголошений кремлівським диктатором Володимиром Путіним воєнний стан на анексованих територіях – це підготовка до масової депортації українців у депресивні регіони Росії. 

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Теги: РНБО Олексій Данілов росія мова

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