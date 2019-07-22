Волкер цього тижня зібрався приїхати в Україну
Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер
Подробиць щодо майбутнього візиту Волкер не надав
Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер у понеділок, 22 липня, повідомив про намір відвідати Україну поточного тижня.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
«Привітання народу України – сильний голос за реформи! Чекаємо зустрічей цього тижня в Україні», - написав Волкер.
Подробиць щодо майбутнього візиту Волкер не надав.
Congratulations to the people of Ukraine — a strong vote for reform! Looking forward to meetings this week in Ukraine.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 22 липня 2019 р.
Нагадаємо, декілька днів тому спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що видача російських паспортів українським громадянам порушує Мінські угоди та загрожує мирному процесу.