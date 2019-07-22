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    Політика

    Волкер цього тижня зібрався приїхати в Україну

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    <span>Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер</span> - Волкер цього тижня зібрався приїхати в Україну
    Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер

    Подробиць щодо майбутнього візиту Волкер не надав

    Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер у понеділок, 22 липня, повідомив про намір відвідати Україну поточного тижня.

    Про це він написав на своїй сторінці у Twitter

    «Привітання народу України – сильний голос за реформи! Чекаємо зустрічей цього тижня в Україні», - написав Волкер.

    Подробиць щодо майбутнього візиту Волкер не надав.

    Нагадаємо, декілька днів тому спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що видача російських паспортів українським громадянам порушує Мінські угоди та загрожує мирному процесу.

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