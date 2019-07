Волкер цього тижня зібрався приїхати в Україну

Подробиць щодо майбутнього візиту Волкер не надав

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер у понеділок, 22 липня, повідомив про намір відвідати Україну поточного тижня.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Привітання народу України – сильний голос за реформи! Чекаємо зустрічей цього тижня в Україні», - написав Волкер.

Подробиць щодо майбутнього візиту Волкер не надав.

Congratulations to the people of Ukraine — a strong vote for reform! Looking forward to meetings this week in Ukraine.