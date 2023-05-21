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Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою
Україна розраховує на підтримку з боку Японії проведення глобального саміту щодо реалізації української формули миру
фото: Офіс президента

Президент подякував Японії за пакет фінансової допомоги обсягом 7,6 мільярда доларів, який було виділено раніше

Президент України Володимир Зеленський у межах візиту до Японії для участі в саміті «Групи семи» зустрівся з Прем’єр-міністром країни Фуміо Кішідою. Про це інформує Офіс президента.

Глава держави подякував очільникові уряду Японії за запрошення взяти участь у саміті G7.

«Зараз – вирішальний момент для долі миру в Україні й для майбутнього світового порядку, заснованого на правилах. Украй важливо, що світ має змогу почути голос України в Хіросімі», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент високо оцінив особисте лідерство Фуміо Кішіди в мобілізації міжнародної підтримки України, зокрема в межах головування Японії у «Групі семи».

Президент подякував Японії за пакет фінансової допомоги обсягом 7,6 мільярда доларів, який було виділено раніше.

Володимир Зеленський також висловив подяку Японії за рішення прийняти на лікування у госпіталь Сил самооборони поранених українських військовослужбовців та за додаткову допомогу у вигляді 100 вантажних автомобілів для потреб ЗСУ.

Глава держави поінформував Прем’єр-міністра Японії про ситуацію на фронті й подякував за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України. Президент відзначив важливість підтримки з боку Японії санкційної політики стосовно Росії.

Володимир Зеленський і Фуміо Кішіда обговорили подальші кроки стосовно допомоги Україні з боку японського уряду, зокрема щодо посилення матеріально-технічних спроможностей українських сил оборони.

Сторони домовилися про проведення українсько-японської конференції з відбудови України й залучення до цього процесу приватного бізнесу.

Лідери обговорили можливість японських інвестицій у виробництво водню, літієвих акумуляторів, автомобілів, енергетичного обладнання, а також у будівництво шляхопроводів і залізничної інфраструктури.

Глава держави наголосив, що Україна розраховує на підтримку з боку Японії проведення глобального саміту щодо реалізації української формули миру.

Раніше Зеленський звернувся до світу у Хіросімі. Він закликав зупинити ядерний шантаж РФ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув до Хіросіми в Японії, де з 19 травня триває саміт «Великої сімки».

 

 

Теги: запрошення Офіс президента госпіталь президент Україна Володимир Зеленський будівництво

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