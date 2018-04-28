Вплив Росії на Північну Корею став абсолютно мізерним – Безсмертний

Безсмертний каже, що зустріч лідерів обох Корей містить підказу і для України

Зустріч керівництва Південної та Північної Кореї продемонструвала зменшення впливу Росії на півострові та ефективність політики США на зовнішній арені. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив український політик, екс-віце-прем’єр-міністр Роман Безсмертний. «Здавалося б, тема зустрічі керівництва Південної та Північної Кореї не має



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідери Південної та Північної Кореї

Безсмертний каже, що зустріч лідерів обох Корей містить підказу і для України

Зустріч керівництва Південної та Північної Кореї продемонструвала зменшення впливу Росії на півострові та ефективність політики США на зовнішній арені. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив український політик, екс-віце-прем’єр-міністр Роман Безсмертний.

«Здавалося б, тема зустрічі керівництва Південної та Північної Кореї не має відношення до України, але це не так. Сам факт того, що після багаторічної війни (бо конфлікти продовжувалися у прикордонній зоні) ситуація пішла до миру, означає, що вплив Росії на Північну Корею став абсолютно мізерним», - сказав він.

Безсмертний нагадав, що Північна Корея знаходиться у страшних соціально-економічних умовах. Там щороку з голоду помирав мільйон людей, а весь ресурс країни йшов на розробку зброї.

«США спонукали Північну та Південну Корею до певних дій. Як би не ставилися до поведінки Трампа, до його іноді екзальтованих записів у Твіттері, все-так ця політика дає результат і в середині США, і на зовнішній арені», - зауважив він.

Політик наголосив, що світ, прекрасно розуміючи, хто такий Кім Чен Ин і що таке Північна Корея, не демонструє приниження.

«Світ дає шанс. Це важливо з точки зору впливу на ініціатора агресивної політики - Росію. Тут є підказка і Україні, як іноді себе треба вести по відношенню до потенційного ворога. Того, кому треба давати шанс, щоб він покаявся», - сказав він.

На його думку, Україні теж треба намагатися впливати на світову політику.

«Україна завдяки війні на Донбасі майже стала суб’єктом світової політики. Їй зараз важливо пропонувати ідеї, що стосуються безпеки і всередині самої країни, і в центральноєвропейському регіоні, і на Євразійському континенті», - наголосив політик.

При цьому Безсмертний наголосив, що «повернутися до імперії ми уже не зможемо цивілізаційно», тому треба будувати нову модель держави.

«Сьогодні Україні треба хворіти україноцентричністю. Починаючи від громадян та цінностей, закінчуючи безпекою держави. Нам потрібен перелік товарів та продуктів, які обов’язково маємо виробляти в себе, тому що це має бути те «НЗ» (недоторканий запас), яке гарантуватиме завтрашній день. Треба будувати свою власну вітчизняну промисловість. Треба дбати про національні ринки. Що б не відбувалося, на це треба дивитися з точки зору інтересів українського суспільства та України», - вважає він.

Раніше президент Південної Кореї Мун Чже Ін та північнокорейський правитель Кім Чен Ин провели історичну зустріч у прикордонному селищі Пханмунджом. Це був перший візит північнокорейського лідера до Південної Кореї з часів Корейської війни 1950-1953 років. Стан війни на півострові досі офіційно чинний, але КНДР і Південна Корея заявили про спільний намір його завершити до кінця року, а також досягнути «повного ядерного роззброєння».

ЗМІ КНДР заговорили про ядерне роззброєння.