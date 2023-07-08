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Сенат США працює над резолюцією щодо прийняття України в НАТО

Діана Гасюк
glavcom.ua
Сенат США працює над резолюцією щодо прийняття України в НАТО
фото з відкритих джерел

У Сенаті заявили, що найкращий спосіб запобігти майбутнім війнам та сприяти миру – створити гарантії безпеки

Членство України в НАТО життєво важливе для майбутньої безпеки Європи, тому в Сенаті США працюють над профільною резолюцією. Про це повідомляє сенатор США Ліндсі Грем.

«Я працюватиму з республіканцями і демократами в Сенаті, щоб ухвалити резолюцію, яка закликає прийняти Україну в НАТО», - йдеться у заяві.

За його словами, найкращий спосіб запобігти майбутнім війнам і сприяти миру - це створити гарантії безпеки, які змусять агресивні країни двічі подумати, перш ніж починати війну.

«Членство України в НАТО життєво важливе для майбутньої безпеки Європи та світу. Я вважаю, що переважна більшість сенаторів підтримує цю пропозицію», - додав Грем.

Раніше повідомлялося, що комюніке, що буде представлено на саміті НАТО у Вільнюсі, міститиме відповідь на прагнення України щодо членства в Альянсі. Ця відповідь буде відрізнятися від заяви, зробленої на Бухарестському саміті 2008 року, де стверджувалося, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу у майбутньому. 

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні липневого саміту у Вільнюсі заявив, що лідери ухвалять три ключові рішення щодо України. Зокрема, він очікує, що вони підтвердять майбутнє членство Києва в оборонному блоці. 

Зокрема президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який проходитиме у Вільнюсі 11-12 липня. Але наразі не відомо, в якому форматі це відбуватиметься – особисто чи через відеозв'язок.

До слова, Україна та НАТО започаткували Раду з управління проєктами комплексного пакету допомоги, які спрямовані на зміцнення обороноздатності нашої країни. Рада стане сполучною ланкою між політичними та військовими структурами Альянсу та українськими інституціями під час розробки та імплементації проєктів.

Теги: Володимир Зеленський Україна Єнс Столтенберг Сенат США НАТО

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