Ердоган наголосив на важливості прийняття України до НАТО
Лідер Туреччини підкреслив, що з часів анексії Криму його країна виступає за територіальну цілісність України
Україна заслуговує стати повноправним членом НАТО, від настання справедливого миру в Україні ніхто не програє. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.
«Україна, без сумніву, заслуговує на членство в НАТО. Наше найщиріше бажання – якомога швидше повернутися до миру. Ми всіляко підтримаємо, і хочемо, щоб Україна воскресла після війни», - зазначив Ердоган.
Лідер Туреччини підкреслив, що з часів анексії Криму його країна виступає за територіальну цілісність України.
«Від анексії, що суперечить міжнародному закону і донині, ми заявляємо про нашу підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Однією з важливих причин, чому ми з упевненістю дивимося на майбутнє України, є те, що кримські татари вперто борються за свободу своєї країни», - заявив Ердоган.
Нагадаємо, вечері, 7 липня, президент України Володимир Зеленський провів у Стамбулі перемовини із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Зустріч лідерів відбулася напередодні завершення терміну дії «зернової угоди» щодо розблокування українських чорноморських портів, у якій Анкара виступила посередником.
Президент Ердоган прийняв президента України Володимира Зеленського в особняку Вахдеттіна у Стамбулі. Зустріч лідерів держав розпочалася близько 21:00 за київським часом.
Туреччина веде роботу з продовження «зернової угоди» та докладає всіх зусиль, щоб збільшити термін її дії на два роки.
Зокрема Україна та Туреччина підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері стратегічних галузей промисловості. Серед його ключових тем – розробка БПЛА та космічні технології.
До слова, після зустрічі із своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Стамбулі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, ймовірно, може поговорити із главою Кремля Володимиром Путіним.
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