Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Росіяни роблять селфі на Банковій. Безугла показала, що буде, якщо всіх нардепів відправити на фронт

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни роблять селфі на Банковій. Безугла показала, що буде, якщо всіх нардепів відправити на фронт
Мар'яна Безугла стверджує, що більшість людей мають «фантазії» про відправку усіх депутатів на фронт, але не розуміють наслідків цього
фото з відкритих джерел

Представниця монобільшості відповіла тим, хто жене депутатів на фронт своєю «фантазією»

Народна депутатка від «Слуги народу», заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла заявила, що якщо всі народні депутати відправляться на фронт, то Україна стикнеться із жахливими наслідками. Свій пост Безугла називає «чорним гумором», проте зазначає, що в ньому є доля правди.

«Давайте уявімо, що чотири сотні депутатів українського парламенту відправлено на поле бою. Це невеликий батальйон. Нардепи бюджетного комітету будуть тиловиками, з цифрового сформують операторів БПЛА, мені може світити посада начмеда. Хоча в конкурентах – весь медкомітет. Було б таке собі реаліті-шоу «Нардепбат», – іронізує народна депутатка.

За словами Безуглої, «шоу набирало б обертів», поки б «нардепів майже не лишилося».

«Реаліті-шоу набуває обертів, з'являються перші втрати, глядачі вимагають справжніх бойових завдань і ставлять, хто задвохсотиться наступним. В решті, нас придають одному із штурмових батальйонів і тиждень за тижнем ми розчиняємось в буднях завдань, відказників, героїв, браку боєприпасів, евакуації, виснаження, донатів і повідомлень додому. Нардепів стає все менше, шоу нудніше, ставки переходять в підпільний бізнес, але інтерес поступово втрачається. Окремий парламентський батальйон розкидують по ротам, бо як самостійна одиниця він вже не боєздатний. У мережі ще час від часу з'являються історії окремих колег, але вони все більше стають типовими особистими сповідями українського війська. Нас поглинає війна», – пише Безугла.

Проте відсутність нардепів у парламенті призвела б до жахливих наслідків, які вплинули б на всіх. Так, наприклад, нардепи не проголосували б за бюджет на 2024 рік, Кабмін змушений жити за попереднім роком, закриття критеріїв кандидата в Євросоюз призупинено на невизначений строк, жодна найменша зміна в законі неможлива.

«Передати повноваження Президенту теж не можна – знову парламентське голосування. Перед відправкою нардепського батальйону були пропозиції прибрати складові парламентсько-президентської республіки, але широкий резонанс та спротив суспільства зупинив ініціативу, не залишивши шансів узурпації влади. Одностайно спрацював лише лейтмотив відправити набридлих депутатів на фронт. То ж ми відправляємось, як є. Тепер Президент не може нічого, бо виявляється, парламент таки був складовою», – наголосила Безугла.

Народна депутатка наголошує, що «все закінчилось би набагато швидше», адже більшість людей мають «фантазії» про відправку усіх депутатів на фронт, але не розуміють наслідків цього.

«Коли Президент не зміг продовжити воєнний стан та мобілізацію, що знову ж потребує голосування, українське мобілізоване військо втрачає легальний статус, як і військові адміністрації та десятки змін в умовах Martial Law, кордони відкриваються, люди радісно повертаються до близьких, частина громадян поповнюють сусідні країни. Спротив стає хаотичним та розмежованим окремими добровольчими формуваннями, а за тиждень росіяни вже роблять селфі біля будинку з химерами (знаходиться на вулиці Банкова,10 у столиці – «Главком»), розмальовуючи їх в триколор», – резюмувала Безугла.

Мар'яна Безугла спрогнозувала, що буде, якщо усіх нардепів відправити на фронт
Мар'яна Безугла спрогнозувала, що буде, якщо усіх нардепів відправити на фронт
скріншот

Нагадаємо, що нещодавно Олександр Дубінський зареєстрував законопроєкт щодо мобілізації парламентаріїв та чиновників. У законопроєкті пропонується виключити із закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» згадку про нардепів у частині відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Читайте також: Мар’яна Безугла: Жодна феміністська організація не відстоює рівні військові обов’язки чоловіків та жінок. Чому?
Теги: депутат війна мобілізація Мар’яна Безугла

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни й далі покірно йдуть на смерть
Коли Кремль піде на мобілізацію?
31 серпня, 14:38
Після війни і так буде багато психологічних стін між різними українцями
Українці знову почали гризти один одного. Як це зупинити?
24 серпня, 16:23
Нестор Шуфрич – давній політичний партнер обвинуваченого у держзраді екснардепа Віктора Медведчука та впливовий діяч з оточення експрезидента Віктора Януковича
«Камера обов'язково його знайде». Нардеп Шуфрич потрапив у конфуз у сесійній залі
10 серпня, 14:21
Юні співачки під час своїх виступів збирали кошти для ЗСУ
Російські окупанти у Запоріжжі вбили двох музиканток: що про них відомо
10 серпня, 15:22
Туреччина не перевіряє кораблі, які обслуговують армію РФ
Україна самотужки почала боротися з РФ у Чорному морі – Politico
16 серпня, 19:10
Під ударом опинилося подружжя: 56-річна жінка загинула, а 61-річний чоловік отримав поранення
Окупанти обстріляли Запорізьку область: є загибла
19 серпня, 13:51
Говорити про вибори під час війни – це кощунство, вважає Олена Шуляк
Коли в Україні будуть вибори: «Слуги народу» озвучили свою позицію
27 серпня, 18:25
Організатори проєкту New Wide Europe намагалися лише «злагодити» ситуацію, а не виключити росіянку зі списків учасників програми
Юна українка оголосила бойкот міжнародному проєкту обміну: стала відома причина
1 вересня, 17:48
Знищені в Пскові Іл-76
Стало відомо, що перевозили знищені в Пскові Іл-76
1 вересня, 15:08

Суспільство

Московська церква заявляє про «захоплення» храму у Вишгороді
Московська церква заявляє про «захоплення» храму у Вишгороді
Росіяни роблять селфі на Банковій. Безугла показала, що буде, якщо всіх нардепів відправити на фронт
Росіяни роблять селфі на Банковій. Безугла показала, що буде, якщо всіх нардепів відправити на фронт
Хмарно, проте без опадів: прогноз погоди на 6 вересня
Хмарно, проте без опадів: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
На війні загинув легкоатлет Юрій Мочульський (фото)
На війні загинув легкоатлет Юрій Мочульський (фото)
Російські хакери намагалися атакувати об’єкт енергетичної інфраструктури України
Російські хакери намагалися атакувати об’єкт енергетичної інфраструктури України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Урок для Заходу: як прості рибалки заблокували військові кораблі Росії
62K
Що не так з українським контрнаступом? Ситуація очима американського бригадного генерала
42K
Ексдиректор ЦРУ про ситуацію на фронті: Не бачив нічого подібного з часів Другої світової
28K
Більшість українських біженок вирішили залишитись у Європі та США – ЗМІ
20K
Путін шокував новою антисемітською заявою про Україну. МЗС відреагувало (відео)
18K
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України

Новини

Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
Вчора, 22:37
«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
Вчора, 11:48
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України
Вчора, 09:58
Росію атакували безпілотники, ЗСУ розширюють пролом в обороні окупантів. Головне за ніч
Вчора, 07:00
Ворог безуспішно наступає на Лиманському напрямку: дані Генштабу
Вчора, 06:40
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
4 вересня, 06:45

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту