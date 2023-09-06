Росіяни роблять селфі на Банковій. Безугла показала, що буде, якщо всіх нардепів відправити на фронт

Мар'яна Безугла стверджує, що більшість людей мають «фантазії» про відправку усіх депутатів на фронт, але не розуміють наслідків цього

Представниця монобільшості відповіла тим, хто жене депутатів на фронт своєю «фантазією»

Народна депутатка від «Слуги народу», заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла заявила, що якщо всі народні депутати відправляться на фронт, то Україна стикнеться із жахливими наслідками. Свій пост Безугла називає «чорним гумором», проте зазначає, що в ньому є доля правди.

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«Давайте уявімо, що чотири сотні депутатів українського парламенту відправлено на поле бою. Це невеликий батальйон. Нардепи бюджетного комітету будуть тиловиками, з цифрового сформують операторів БПЛА, мені може світити посада начмеда. Хоча в конкурентах – весь медкомітет. Було б таке собі реаліті-шоу «Нардепбат», – іронізує народна депутатка.

За словами Безуглої, «шоу набирало б обертів», поки б «нардепів майже не лишилося».

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«Реаліті-шоу набуває обертів, з'являються перші втрати, глядачі вимагають справжніх бойових завдань і ставлять, хто задвохсотиться наступним. В решті, нас придають одному із штурмових батальйонів і тиждень за тижнем ми розчиняємось в буднях завдань, відказників, героїв, браку боєприпасів, евакуації, виснаження, донатів і повідомлень додому. Нардепів стає все менше, шоу нудніше, ставки переходять в підпільний бізнес, але інтерес поступово втрачається. Окремий парламентський батальйон розкидують по ротам, бо як самостійна одиниця він вже не боєздатний. У мережі ще час від часу з'являються історії окремих колег, але вони все більше стають типовими особистими сповідями українського війська. Нас поглинає війна», – пише Безугла.

Проте відсутність нардепів у парламенті призвела б до жахливих наслідків, які вплинули б на всіх. Так, наприклад, нардепи не проголосували б за бюджет на 2024 рік, Кабмін змушений жити за попереднім роком, закриття критеріїв кандидата в Євросоюз призупинено на невизначений строк, жодна найменша зміна в законі неможлива.

«Передати повноваження Президенту теж не можна – знову парламентське голосування. Перед відправкою нардепського батальйону були пропозиції прибрати складові парламентсько-президентської республіки, але широкий резонанс та спротив суспільства зупинив ініціативу, не залишивши шансів узурпації влади. Одностайно спрацював лише лейтмотив відправити набридлих депутатів на фронт. То ж ми відправляємось, як є. Тепер Президент не може нічого, бо виявляється, парламент таки був складовою», – наголосила Безугла.

Народна депутатка наголошує, що «все закінчилось би набагато швидше», адже більшість людей мають «фантазії» про відправку усіх депутатів на фронт, але не розуміють наслідків цього.

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«Коли Президент не зміг продовжити воєнний стан та мобілізацію, що знову ж потребує голосування, українське мобілізоване військо втрачає легальний статус, як і військові адміністрації та десятки змін в умовах Martial Law, кордони відкриваються, люди радісно повертаються до близьких, частина громадян поповнюють сусідні країни. Спротив стає хаотичним та розмежованим окремими добровольчими формуваннями, а за тиждень росіяни вже роблять селфі біля будинку з химерами (знаходиться на вулиці Банкова,10 у столиці – «Главком»), розмальовуючи їх в триколор», – резюмувала Безугла.

Мар'яна Безугла спрогнозувала, що буде, якщо усіх нардепів відправити на фронт скріншот

Нагадаємо, що нещодавно Олександр Дубінський зареєстрував законопроєкт щодо мобілізації парламентаріїв та чиновників. У законопроєкті пропонується виключити із закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» згадку про нардепів у частині відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.