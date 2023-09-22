Арахамія розповів, які закони залишилося ухвалити для перемовин щодо членства України в ЄС

У четвер, 21 вересня Верховна Рада завершила обговорення законопроєкту про національні меншини

Верховна Рада України ухвалила 99,9% того, що вимагає Європейський Союз для початку перемовин про вступ України до ЄС. Про це заявив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

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«Станом на сьогодні ми ухвалили 99,9% того, що вимагає від нас Європейський Союз для початку перемовин про вступ України до ЄС», – йдеться у повідомленні.

Як повідомив Арахамія, у четвер Верховна Рада завершила обговорення законопроєкту про національні меншини та розглянула у першому читанні законопроєкт щодо політично важливих осіб (ПЕП).

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«Це специфічний документ і стосовно нього є багато дискусій, але я впевнений, що ми опрацюємо його і за декілька тижнів ухвалимо в другому читанні... І на цьому все – парламент свою домашню роботу виконав. Ми передаємо естафету Кабінету Міністрів і будемо допомагати уряду у всьому, де потрібна буде наша підтримка», – підкреслив голова фракції.

Раніше повідомлялося, що рішення про початок переговорів щодо вступу України до Європейського союзу може бути ухвалене у грудні на саміті ЄС у Брюсселі. Однак, перед цим Україні необхідно завершити виконання семи рекомендацій Єврокомісії.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський підписав закон, що регламентує відбір суддів Конституційного суду. Зеленський заявив, що з ухваленням цього закону Україна стала на крок ближче до вступу до Євросоюзу.

Нагадаємо, Європейська комісія підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

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Проте Єврокомісія оголосила план дій, який повинна виконати Україна для початку перемовин щодо вступу України у Європейський Союз.

8 червня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».