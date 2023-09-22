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Арахамія розповів, які закони залишилося ухвалити для перемовин щодо членства України в ЄС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Арахамія розповів, які закони залишилося ухвалити для перемовин щодо членства України в ЄС
Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія
фото з відкритих джерел

У четвер, 21 вересня Верховна Рада завершила обговорення законопроєкту про національні меншини

Верховна Рада України ухвалила 99,9% того, що вимагає Європейський Союз для початку перемовин про вступ України до ЄС. Про це заявив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Станом на сьогодні ми ухвалили 99,9% того, що вимагає від нас Європейський Союз для початку перемовин про вступ України до ЄС», – йдеться у повідомленні.

Як повідомив Арахамія, у четвер Верховна Рада завершила обговорення законопроєкту про національні меншини та розглянула у першому читанні законопроєкт щодо політично важливих осіб (ПЕП).

«Це специфічний документ і стосовно нього є багато дискусій, але я впевнений, що ми опрацюємо його і за декілька тижнів ухвалимо в другому читанні... І на цьому все – парламент свою домашню роботу виконав. Ми передаємо естафету Кабінету Міністрів і будемо допомагати уряду у всьому, де потрібна буде наша підтримка», – підкреслив голова фракції.

Раніше повідомлялося, що рішення про початок переговорів щодо вступу України до Європейського союзу може бути ухвалене у грудні на саміті ЄС у Брюсселі. Однак, перед цим Україні необхідно завершити виконання семи рекомендацій Єврокомісії.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський підписав закон, що регламентує відбір суддів Конституційного суду. Зеленський заявив, що з ухваленням цього закону Україна стала на крок ближче до вступу до Євросоюзу.

Нагадаємо, Європейська комісія підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Проте Єврокомісія оголосила план дій, який повинна виконати Україна для початку перемовин щодо вступу України у Європейський Союз.

8 червня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

Теги: Європейський союз Давид Арахамія Володимир Зеленський Верховна Рада

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