В’ятрович пояснив, чому «антибандерівський» закон шкідливий для Польщі

«Антибандерівський» закон у Польщі - початок запровадження цензури і політичного диктату

Закон про пропаганду так званої «бандерівської ідеології» шкідливий також і для Польщі. Це початок запровадження цензури в історії. Саме за таким сценарієм у Росії відбувалася реставрація авторитарного режиму. Про це в ефірі програми на телеканалі ZIK заявив директор Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.



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Володимир В’ятрович

«Антибандерівський» закон у Польщі - початок запровадження цензури і політичного диктату

Закон про пропаганду так званої «бандерівської ідеології» шкідливий також і для Польщі. Це початок запровадження цензури в історії. Саме за таким сценарієм у Росії відбувалася реставрація авторитарного режиму.

Про це в ефірі програми на телеканалі ZIK заявив директор Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

«В цьому законі все прописано дуже нечітко. Мова йде про якусь злочинну діяльність українських націоналістів у 1925-1950-х роках. Як історик який займається ОУН, я не розумію, що сталося у 1925 році, що стало визначальною точкою для визначення якихось злочинів. Також не зрозуміло яке відношення має 1950-ий рік до українського націоналізму на території Польщі», – зазначив В’ятрович.

За словами В’ятровича, польські політики вирішили, що діяльність УПА була злочинною і будь-які інші думки караються, включно з ув’язненням до 3-х років. А невизначеність у законі дає можливість застосовувати його норми до дуже широкого кола, якщо не до всіх.

«Треба не забувати, що залишається чинною постанова польського сейму про події на Волині у 43-му році, як геноцид. Цей злочин вже визначений, ці події вони назвали злочином геноциду. Відповідно маємо означення подій на Волині як геноцид, маємо закон, який карає за заперечення якихось злочинів націоналістів. Відповідно, якщо зараз хтось захоче говорити про злочини польської підпільної армії проти українців, про те, що ми не маємо права ані з історичної, ані юридичної точки називати події, які відбулися на Волині геноцидом він автоматично підпадає під дію цього закону», – зауважив історик.

Окрім цього, він вважає, що цей закон шкідливий не лише для України і для польсько-українських стосунків, цей закон шкідливий для Польщі. Це по суті початок запровадження цензури і політичного диктату спочатку в історії, а потім це може поширитися на обмеження свободи слова.

«Ми маємо нашого східного сусіда і ми бачимо, що саме за таким сценарієм там відбувалася реставрація авторитарного режиму. На жаль, бачимо, що такими самими стежками рухаються наші західні сусіди», – прокоментував гість програми.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив в суботу, що доручив своєму послові зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, щоб висловити протест проти вищевказаного законопроекту.

До слова, Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване ухваленням Сеймом Польщі законопроекту про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

Як відомо, 26 січня Сейм Польщі ухвалив запропонований рухом Kukiz'15 законопроект про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

За заперечення «злочинів бандерівців» у Польщі передбачений штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.