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    Яценюк у Вашингтоні зустрівся з помічником Держсекретаря США

    У розмові Яценюка з Мітчеллом йшлося про найважливіші питання двостороннього порядку денного
    Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк під час візиту до Вашингтона провів зустріч з помічником Державного секретаря США у справах Європи Вессом Мітчеллом. Про це Яценюк повідомив на своїй сторінці в Facebook. «Візит до Вашингтона розпочав із зустрічі з Вессом Мітчеллом, помічником Державного секретаря Сполучених Штатів у
    • Сьогодні, 20:48
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    <p>Зустріч Яценюка з Мітчеллом</p>

    Зустріч Яценюка з Мітчеллом

    У розмові Яценюка з Мітчеллом йшлося про найважливіші питання двостороннього порядку денного

    Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк під час візиту до Вашингтона провів зустріч з помічником Державного секретаря США у справах Європи Вессом Мітчеллом. Про це Яценюк повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    «Візит до Вашингтона розпочав із зустрічі з Вессом Мітчеллом, помічником Державного секретаря Сполучених Штатів у справах Європи. Мені імпонує практична, націлена на результат налаштованість української команди Державного департаменту», - написав він.

    За словами Яценюка, у розмові з Мітчеллом йшлося про найважливіші питання двостороннього порядку денного, які слід реалізувати цього року. «Це - питання безпеки, економічного розвитку, приватизації та боротьби з корупцією», - розповів він.

    Яценюк підкреслив, що їхні з Мітчеллом «підходи, оцінки та очікування співпадають».

    Як повідомлялося, 6-7 лютого Яценюк перебуватиме з візитом у Вашингтоні. Заплановані його зустрічі з високими представниками Ради національної безпеки Сполучених Штатів і керівництвом Державного департаменту США та Пентагону, а також із конгресменами США від Республіканської та Демократичної партій.

    Плануються виступи Яценюка в Раді зовнішніх відносин, Атлантичній раді і фонді «Heritage».

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